Le terminal à conteneurs d’Aqaba a traité 115 762 EVP en transit sur neuf mois, en hausse de 151,8 %. Le corridor jordanien dépend aussi du transport terrestre.

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Le terminal à conteneurs d’Aqaba a traité 115 762 équivalents vingt pieds en transit sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 151,8 % sur un an, selon la société publique de développement d’Aqaba (ADC). Les déroutements liés aux perturbations du détroit d’Ormuz ont donné plus de poids à cette entrée sur la mer Rouge. Pour les marchandises destinées à l’Irak, le trajet ne s’arrête pas au quai jordanien : il faut encore acheminer les conteneurs par voie terrestre.

Le transit ne se mesure pas comme l’ensemble du fret

Dans son bilan arrêté à la fin du troisième trimestre, l’ADC distingue le terminal à conteneurs et le nouveau port polyvalent, qui reçoit notamment des marchandises générales, des vracs et des véhicules. Le second affiche 5,85 millions de tonnes de fret, en hausse de 63,6 %, dont 1,8 million de tonnes en transit, contre 38 900 un an plus tôt. Lors de la visite du premier ministre jordanien Jafar Hassan le 18 octobre, le directeur de l’ADC a fait état d’une hausse de 6,6 % de la manutention totale du terminal à conteneurs depuis le début de l’année. Le bond du transit ne représente donc pas la croissance de l’ensemble de son activité. Ces tonnages ne s’additionnent pas avec les 115 762 EVP du terminal à conteneurs : l’EVP traduit la taille du conteneur, pas le poids du fret.

Dans son rapport d’octobre, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relie la progression du transit conteneurisé par Aqaba au premier semestre à la hausse des flux vers l’Irak. Les données de l’ADC mesurent un mouvement au port, pas la destination finale de chacun des conteneurs. Elles ne permettent pas d’attribuer à l’Irak la totalité de la hausse enregistrée sur neuf mois.

Une sortie par la mer Rouge, avec une frontière à franchir

Un armateur peut proposer Aqaba au lieu d’une escale dans le Golfe et poursuivre par camion vers l’intérieur des terres. Le trajet ne franchit pas Ormuz ; selon son origine et son itinéraire en mer Rouge, il peut néanmoins rester exposé aux perturbations à Bab el-Mandeb. La solution dépend également des créneaux d’enlèvement, du passage des frontières et des coûts du transport intérieur.

Le programme d’escales publié le 24 novembre par CMA CGM fait figurer Aqaba dans le service Red Sea Express 2. Cela documente une desserte programmée, non un embarquement garanti ou un tarif routier jusqu’en Irak. Dans son point de situation du 6 novembre, Maersk présentait Aqaba parmi les solutions envisageables pour acheminer certains flux irakiens lorsque les conditions d’exploitation le permettent.

Des aires agrandies, un terminal pétrolier encore en projet

L’ADC dit avoir porté la capacité des aires automobiles de 6 000 à 17 000 véhicules et réservé 67 500 m² supplémentaires aux conteneurs vides. Ces mesures répondent à la hausse des volumes constatés. Le nouveau terminal pétrolier relève d’un autre calendrier : l’appel d’offres porte sur les travaux maritimes et ne constitue pas une mise en service. Sa capacité annoncée de cinq millions de tonnes par an ne doit donc pas être ajoutée aux volumes déjà traités en 2026.

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