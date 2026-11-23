Un rappel vise des pommes de terre rouges vendues par E.Leclerc, après un avis distinct concernant des sachets Lidl. Les deux fiches signalent des teneurs élevées en glycoalcaloïdes. Vérifiez les codes-barres, le lot et le poids du sachet. Les produits concernés ne doivent pas être consommés et peuvent être remboursés.

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Un rappel publié le lundi 23 novembre vise des sachets de pommes de terre rouges de 2 kg vendus par E.Leclerc en France. La fiche RappelConso signale des teneurs élevées en glycoalcaloïdes. Un rappel distinct publié le 21 novembre concerne des sachets de 2,5 kg distribués par Lidl. Voici les références à vérifier sur les emballages.

Le rappel du 23 novembre concerne les sachets E.Leclerc de 2 kg

Le produit « Pommes de terre vapeur sautées rouge » est vendu sous la marque Panier du Primeur. Il porte le code-barres 3564706639195 et le numéro de lot 26128774, avec l’un des trois codes emballeur suivants : EMB 47285, EMB 51248 ou EMB 84035. La fiche indique une commercialisation du 16 octobre au 23 novembre en France. Le 23 novembre est la fin de cette période de vente, pas une date limite annoncée pour le remboursement.

Les sachets Lidl portent un autre code-barres

Le rappel Lidl vise des pommes de terre rouges de variété Chérie, sous la marque Côté marché. Le sachet de 2,5 kg porte le code-barres 20253400 et le numéro de lot 26128774. La fiche indique une vente du 22 octobre au 9 novembre et fournit la liste des magasins concernés. Le numéro de lot est identique dans les deux fiches, mais les conditionnements et les codes-barres diffèrent. Les avis n’établissent pas d’origine commune.

Ne pas consommer les produits concernés

Les deux avis demandent de ne pas consommer les sachets concernés et prévoient un remboursement. Le produit peut être rapporté au point de vente. Les glycoalcaloïdes sont naturellement présents dans la pomme de terre. Les fiches signalent qu’en quantité élevée, ils peuvent provoquer des troubles digestifs. L’avis E.Leclerc invite les personnes qui présentent des symptômes après avoir consommé le produit à consulter sans délai leur médecin en précisant cette consommation.

Illustration : pommes de terre rouges, archive de juillet 2024. La photo ne représente pas les sachets rappelés. Albertinon / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 ; habillage Libnanews.

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