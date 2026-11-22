Les onze dernières personnes présentes à bord du cargo Miro G ont été évacuées par hélicoptère samedi 21 novembre à Lit-et-Mixe, dans les Landes. Parmi elles figuraient le commandant, deux autres marins et huit intervenants. La préfecture maritime a ordonné cette évacuation avant l’arrivée de vents violents sur la côte atlantique dimanche. Elle poursuit les préparatifs de la remise à flot, sans annoncer de date pour le remorquage ni garantir le succès de la prochaine tentative.

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Un hélicoptère a évacué samedi 21 novembre les onze personnes encore à bord du cargo Miro G, échoué à Lit-et-Mixe, dans les Landes. Le commandant et les deux derniers membres de l’équipage faisaient partie du groupe. La préfecture maritime de l’Atlantique a décidé cette nouvelle évacuation avant le coup de vent attendu dimanche. Elle n’a pas annoncé la remise à flot du navire.

Les trois derniers marins ont quitté le cargo Miro G

Quatre experts de l’équipe d’évaluation et d’intervention se trouvaient à bord, avec trois représentants de la société de remorquage Les Abeilles International et un représentant de l’assureur de l’armateur. Ils ont tous quitté le navire en même temps que les trois derniers marins, lors de l’opération menée par l’armée de l’Air et de l’Espace. Le communiqué de samedi ne précise pas l’heure de l’hélitreuillage.

Ce chiffre de onze ne constitue donc pas un nouveau bilan de l’évacuation de l’équipage. Dix-neuf des vingt-deux marins avaient quitté le cargo vendredi après l’échouement. Le commandant et deux marins étaient restés à bord pour aider aux opérations. Samedi, ces trois marins et les huit intervenants ont à leur tour dû quitter le bâtiment.

Une remise à flot encore à préparer

La préfecture maritime a justifié la décision par les vents violents attendus sur la côte atlantique. Le bulletin spécial de Météo-France annonçait des vents d’ouest de 50 à 74 km/h, avec de fortes rafales, entre minuit et 18 heures dimanche. Le cargo avait déjà fait l’objet d’une opération de ballastage pour limiter ses mouvements. Cette intervention visait à stabiliser le navire, pas à le dégager.

Les équipes chargées du navire examinent les conditions nécessaires à une tentative de remise à flot. La préfecture maritime entend utiliser le premier créneau météo favorable, à condition que les équipes aient validé les étapes préalables. Elle ne garantit pas le succès d’une première tentative et n’a pas donné de date pour le remorquage.

En attendant, un arrêté signé samedi interdit la navigation, le mouillage et les activités nautiques dans un rayon d’un kilomètre autour du cargo, dans le secteur du Cap de l’Homy. Le texte prévoit une exception pour les navires de l’État et les moyens de service public ou de sauvetage, si leur mission l’exige.

Photo d’archive : plage du Cap de l’Homy, à Lit-et-Mixe, le 3 juin 2017. Brina Blum / Unsplash via Wikimedia Commons, CC0 1.0. L’image ne montre ni le cargo ni l’évacuation.

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