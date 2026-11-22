La municipalité de Saïda étudie la conversion de l’ancien palais de justice en pôle numérique. Après une visite avec des représentants de l’UNRWA et de la présidence du Conseil, aucun financement ni calendrier de travaux n’a été annoncé. Le bâtiment a déjà servi en 2024 d’abri pour des personnes déplacées.

11

Lire l'article Stop

À Saïda, la municipalité étudie la reconversion de l’ancien palais de justice en pôle numérique. Dans un communiqué diffusé le 20 novembre, elle annonce avoir présenté des plans préliminaires lors d’une visite du bâtiment avec des représentants de l’UNRWA et de la présidence du Conseil. L’ancien tribunal a déjà connu un autre usage : en 2024, il a servi d’abri à des personnes déplacées du Sud. La municipalité n’annonce ni date de travaux ni financement acquis.

Un projet numérique pour l’ancien palais de justice

Le maire Mustapha Hijazi, des membres du conseil municipal et des responsables techniques ont participé à la visite. La délégation de l’UNRWA comprenait Dorothee Klaus, directrice des affaires de l’agence au Liban, et le responsable de la zone de Saïda. Sateh Arnaout représentait la présidence du Conseil. Le communiqué, qui ne date pas précisément la visite, indique que les participants ont examiné une première proposition de réhabilitation et discuté des possibilités de financement.

La municipalité évoque un pôle numérique sans préciser quels services y seraient proposés. Le communiqué ne dit pas non plus qui exploiterait le lieu, ni qui pourrait y accéder. La présence de l’UNRWA à la visite ne vaut pas engagement de l’agence à financer le projet ou à en assurer la gestion. Le texte ne fait état d’aucun accord signé avec elle.

Du tribunal à l’abri pour déplacés

Le bâtiment concerné se trouve près de la place de l’Étoile, sur la parcelle 517 de Dekermane. Il ne faut pas le confondre avec le nouveau palais de justice, inauguré le 10 janvier 2004 sur la parcelle 1556 de Wastani. Le ministère de la Justice indique qu’un décret du 10 février 2006 a ratifié un accord d’échange entre l’État et la municipalité. Cet accord prévoyait le transfert du 517 à la ville et celui du 1556 à l’État. Cette notice historique n’établit pas à elle seule l’inscription actuelle des deux biens au cadastre.

Vingt ans après l’ouverture du nouveau palais, l’ancien a retrouvé un usage provisoire pendant la guerre de 2024. L’association A’amalona, qui assurait la gestion du centre, y a documenté l’accueil de personnes déplacées du Sud. Cette utilisation ponctuelle ne renseigne ni sur l’affectation actuelle de l’immeuble ni sur les conditions dans lesquelles un pôle numérique pourrait recevoir du public.

Un appel d’offres distinct pour de l’entretien

En août, le ministère des Travaux publics et des Transports a publié un appel d’offres pour des travaux urgents de réhabilitation et d’entretien au « palais de justice de Saïda ». L’avis public ne donne pas de numéro de parcelle et ne décrit aucune reconversion numérique. Il ne permet donc pas de rattacher cette procédure au projet présenté par la municipalité en novembre.

Pour les habitants, les prochaines pièces attendues sont un programme qui précise les usages du bâtiment et une décision sur son financement. Le communiqué du 20 novembre ne donne pas de calendrier pour l’un ou l’autre.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews