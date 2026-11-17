À Jbeil, les municipalités préparent une campagne TNVR : capture, stérilisation, vaccination et retour sous contrôle vétérinaire. Les modalités locales restent à préciser.

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L’Union des municipalités de Jbeil prépare le déploiement local de la campagne nationale de gestion des chiens errants. Une rencontre avec les maires, placée sous le patronage du directeur général de l’Agriculture, Louis Lahoud, a présenté une approche associant capture, stérilisation, vaccination et retour encadré des animaux. Le compte rendu diffusé le 17 novembre ne fournit pas encore de calendrier opérationnel par commune.

Quatre étapes, sous contrôle vétérinaire

Le dispositif, désigné par le sigle anglais TNVR, prévoit une capture sécurisée, une stérilisation chirurgicale et une vaccination, notamment contre la rage. Le retour sur le lieu de capture n’est envisagé qu’après rétablissement et évaluation vétérinaire de son caractère approprié. Un suivi des animaux et de leur état sanitaire accompagne ces interventions.

Louis Lahoud a demandé aux municipalités de coordonner leurs moyens techniques et logistiques avec les équipes du ministère, de partager les informations et de définir les zones prioritaires. Le député Ziad Hawat et des responsables des services vétérinaires ont participé à la rencontre. L’objectif annoncé est de remplacer les interventions ponctuelles par une organisation durable.

Une politique qui dépasse la seule stérilisation

Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale inscrivent la gestion des populations canines dans un ensemble plus large : responsabilité des propriétaires, prévention des abandons, vaccination, suivi des effectifs et coordination des autorités. Elles soulignent que réduire le nombre de chiens ne suffit pas, à lui seul, à faire reculer la rage. La continuité de la couverture vaccinale est déterminante.

Pour Jbeil, la question sera donc autant celle du suivi que de la première intervention. Une campagne ne peut être évaluée uniquement au nombre de captures : il faudra aussi savoir quels animaux ont été vaccinés, stérilisés et suivis, et vérifier l’évolution de la situation dans les communes concernées.

Des modalités pratiques encore attendues

Le compte rendu de la rencontre ne précise ni budget, ni objectif chiffré, ni dispositif de signalement destiné aux habitants. Il ne permet pas davantage d’affirmer que des opérations ont déjà commencé dans toutes les localités du caza. La présentation du programme constitue une étape de coordination, pas encore un bilan de terrain.

Illustration géographique d’archives : vieux marché de Byblos. Soly Moses / Pexels, photographie publiée sur Pexels en novembre 2022. Elle ne représente pas la campagne ni la réunion.

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