L’indicateur composite de conjoncture de la Banque du Liban atteint +9,5 en moyenne en 2025, après −4,3 en 2024. Il décrit l’amélioration des réponses des entreprises interrogées. Il ne signifie pas que le PIB a augmenté de 9,5 %, ni que chaque secteur a retrouvé son niveau d’activité d’avant-crise. L’enquête de conjoncture BDL repose sur les appréciations de dirigeants d’entreprise. La revue macroéconomique consacrée à décembre 2025, diffusée en avril 2026, publie sa méthode et ses résultats. Elle permet de lire les différences entre industrie, commerce, construction et tourisme, sans transformer une opinion sur l’évolution de l’activité en mesure directe des volumes produits.

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L’indicateur composite de conjoncture de la Banque du Liban atteint +9,5 en moyenne en 2025, après −4,3 en 2024. Il décrit l’amélioration des réponses des entreprises interrogées. Il ne signifie pas que le PIB a augmenté de 9,5 %, ni que chaque secteur a retrouvé son niveau d’activité d’avant-crise.

L’enquête de conjoncture BDL repose sur les appréciations de dirigeants d’entreprise. La revue macroéconomique consacrée à décembre 2025, diffusée en avril 2026, publie sa méthode et ses résultats. Elle permet de lire les différences entre industrie, commerce, construction et tourisme, sans transformer une opinion sur l’évolution de l’activité en mesure directe des volumes produits.

L’enquête de conjoncture BDL repose sur trois réponses

Menée chaque trimestre depuis 1996, l’enquête demande aux entreprises si une variable a augmenté, est restée stable ou a diminué. Les questions portent notamment sur la production, la demande, l’emploi, les investissements et les stocks. Les dirigeants comparent le trimestre écoulé au même trimestre de l’année précédente et indiquent leurs attentes pour le suivant.

La BDL décrit un échantillon de 1 030 entreprises dans quatre grands secteurs. Sa sélection tient compte de la région, de la sous-activité et de la taille, mesurée par le chiffre d’affaires. Les réponses sont recueillies auprès des dirigeants, en entretien ou par courrier électronique, par les équipes des succursales de la banque centrale.

Le chiffre de 1 030 décrit l’échantillon présenté par la méthode. Il ne doit pas être remplacé sans justification par un nombre de questionnaires effectivement reçus à chaque trimestre. La documentation consultée ne donne pas ici le taux de réponse propre à chacun des relevés de 2025.

Un solde d’opinion n’est pas un taux de croissance

Pour chaque question, la BDL calcule la différence pondérée entre la proportion de réponses signalant une hausse et celle signalant une baisse. Le chiffre d’affaires donne davantage de poids aux grandes entreprises. Le résultat, appelé solde d’opinion, peut aller de −100 à +100.

Un exemple fictif permet d’éviter une confusion fréquente. Si les réponses pondérées favorables représentent 40 % du total et les défavorables 25 %, le solde est de +15. Les autres réponses indiquent une stabilité. Ce résultat ne signifie ni une production en hausse de 15 % ni une hausse observée dans seulement 15 % des entreprises.

L’enquête mesure une direction, pas l’amplitude de chaque changement. Une entreprise annonçant une petite hausse et une autre signalant une forte hausse répondent toutes deux dans la catégorie « augmentation ». La pondération ne transforme pas ces réponses en quantités physiques produites.

En 2025, les secteurs ne racontent pas la même histoire

Le solde d’opinion sur la production industrielle passe de −12 au premier trimestre à −9 au deuxième, puis +9 au troisième et +1 au quatrième. Le second semestre apparaît donc plus favorable. La moyenne annuelle reste toutefois négative, à −2,8, contre −10,8 en 2024.

Le commerce évolue différemment. Son indicateur de ventes atteint +24 au troisième trimestre, avant de revenir à +8 au quatrième. La construction reste négative pendant les quatre trimestres, même si son solde d’activité générale s’améliore à −13 en fin d’année. Une amélioration peut ainsi correspondre à une situation moins défavorable, sans passage en territoire positif.

Solde d’opinion, en points T1 2025 T2 2025 T3 2025 T4 2025 Production industrielle −12 −9 +9 +1 Ventes du commerce −6 +8 +24 +8 Activité générale de la construction −25 −32 −21 −13 Évolution de l’occupation des hôtels −14 −8 +52 +38

Le +52 observé pour les hôtels au troisième trimestre n’est pas un taux d’occupation de 52 %. Il indique le solde des réponses sur l’évolution de l’occupation par rapport au même trimestre de l’année précédente. Il ne donne pas la proportion des chambres effectivement occupées.

Les réservations hôtelières offrent une autre nuance : leur solde reste négatif au quatrième trimestre, à −25, alors que celui de l’occupation est positif. Les deux questions ne mesurent pas la même dimension. Les réunir dans une formule générale de « boom touristique » ferait perdre cette différence.

Le composite rassemble les signaux sans remplacer le PIB

L’indicateur composite utilise plusieurs variables de chacun des quatre secteurs. La BDL sélectionne celles qu’elle juge les plus liées à l’activité économique, puis combine les indicateurs sectoriels. Les pondérations reposent sur une méthode statistique recherchant leurs mouvements communs, l’analyse en composantes principales.

Le composite atteint +17 au troisième trimestre 2025, puis +15 au quatrième. Ces valeurs éclairent le climat des affaires au moment des enquêtes. Elles ne constituent pas une addition de chiffres d’affaires ni une estimation autonome de la richesse produite dans tous les secteurs du pays.

La BDL souligne la corrélation de cet indicateur avec d’autres mesures d’activité. Une corrélation historique ne garantit pas que chaque mouvement futur du PIB aura la même intensité. L’intérêt du composite réside surtout dans la rapidité du signal et dans la possibilité de repérer des changements de direction.

Les anticipations doivent rester séparées des résultats

Dans le commerce, le solde des ventes attendues atteignait +27 au premier trimestre 2025 et +20 au deuxième. Il ne s’agissait pas de ventes déjà réalisées. En fin d’année, cet indicateur revient à +4. La distinction entre observation et attente doit rester visible dans toute présentation du relevé.

Pour suivre 2026, il faudra conserver les mêmes questions et les mêmes périodes de comparaison, puis confronter les réponses aux données effectivement produites. Les résultats de 2025 offrent un point de départ documenté. Ils ne permettent pas de prolonger automatiquement la reprise déclarée après de nouveaux événements économiques ou sécuritaires.

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