Le rapport 2026-2027 de la BERD souligne les difficultés de financement et de cadre juridique des PME libanaises. La présence de startups ne suffit pas à garantir leur croissance.

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La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pointe les difficultés de financement et le retard des cadres juridiques soutenant les PME au Liban. Ce diagnostic figure dans son rapport sur la transition 2026-2027, publié le 17 novembre, consacré aux nouvelles frontières de la compétitivité.

Les PME libanaises face au financement

Au chapitre des réformes structurelles, la banque relève un décalage entre la compétitivité générale du Liban et celle de ses petites et moyennes entreprises. Elle cite l’accès aux financements et les dispositifs juridiques favorables à leur développement, notamment les cadres d’insolvabilité.

Le rapport constate aussi une densité de startups orientées vers la croissance comparable à celle de la Türkiye, malgré un revenu par habitant inférieur. Ce constat concerne la présence de jeunes entreprises, pas leur rentabilité.

L’IA ne garantit pas un rattrapage automatique

À l’échelle des économies étudiées, la BERD souligne que la demande liée à l’intelligence artificielle et à la défense ne crée pas automatiquement de nouvelles capacités exportatrices. Les compétences, les infrastructures et les capitaux conditionnent les débouchés. Pour l’IA, elle met en avant les applications et l’adoption dans l’économie, plutôt qu’une course systématique aux infrastructures les plus coûteuses.

Ce que ce diagnostic signifie pour une entreprise

La lecture économique de ces constats invite à distinguer trois étapes : créer une société, trouver un marché et financer son expansion. Elles ne se confondent pas. Une entreprise peut avoir des clients et manquer des ressources nécessaires pour recruter ou livrer une commande plus importante. Inversement, obtenir un financement ne prouve pas encore la viabilité d’un produit.

Le cadre applicable aux difficultés d’entreprise compte aussi dans cette chaîne. Il détermine comment une activité peut être réorganisée, poursuivie ou arrêtée lorsque les engagements deviennent difficiles à honorer. Ce n’est pas une question réservée aux entreprises déjà en crise : investisseurs, prêteurs et fournisseurs l’intègrent à leurs décisions.

Pour le Liban, l’intérêt de cette lecture est de déplacer le débat du nombre de projets annoncés vers les conditions permettant aux entreprises de durer et de grandir. Le rapport est un diagnostic économique, pas l’annonce d’un guichet de financement ouvert aux PME.

Source : BERD, Transition Report 2026-27, notamment pages 4, 108 et 140. Illustration géographique d’archives : Beyrouth, 18 avril 2019, Laura C Ellis, CC BY-SA 4.0.

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