Damas annonce un travail commun avec l’UE sur un nouveau cadre. Les Européens préparent la signature du texte de 2008 et sa modernisation, sous conditions politiques.

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L’Union européenne et la Syrie préparent un approfondissement de leur partenariat, sans avoir annoncé la signature d’un nouvel accord. Mardi 17 novembre, à l’ouverture du forum de coordination organisé à Damas, le ministre syrien des Affaires étrangères Asaad al-Chaibani a déclaré travailler avec l’UE sur un document commun définissant le périmètre d’un nouveau texte.

Damas veut élargir le cadre des relations

Le ministre syrien a présenté ce travail comme un moyen de développer le commerce et l’investissement, tout en consolidant le dialogue politique et la coopération institutionnelle. Sa déclaration décrit une préparation commune. Elle ne fixe ni date de signature ni calendrier d’entrée en vigueur.

À Bruxelles, deux chantiers parallèles

Le compte rendu officiel du Conseil des affaires étrangères du 16 novembre précise la position européenne : les ministres ont convenu de poursuivre les travaux en vue de signer l’accord d’association de 2008, tout en préparant sa modernisation. Le texte ancien et le futur cadre actualisé constituent donc deux volets liés, mais distincts.

Les Européens associent ce rapprochement à des progrès tangibles des autorités syriennes sur la transition inclusive, les droits humains et l’État de droit. Ils soulignent aussi l’importance de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, de renforcer ses institutions et de soutenir son redressement économique.

Concernant les réfugiés, le Conseil présente la reconstruction et la reprise socio-économique comme nécessaires à des retours volontaires, sûrs et durables. Il ne décrit pas ces conditions comme déjà réunies partout en Syrie.

Un forum pour coordonner la reprise

La Commission européenne avait annoncé la participation de la commissaire à la Méditerranée, Dubravka Šuica, au forum de Damas. Le rendez-vous doit réunir partenaires européens, pays arabes, Nations unies, institutions financières et représentants du secteur privé autour de la coordination de l’aide et de l’investissement.

Le soutien européen de quelque 620 millions d’euros pour 2026-2027, rappelé dans cette communication, avait été annoncé en janvier. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle enveloppe créée par la réunion de novembre.

Autre distinction : le rétablissement, en mai 2026, de l’application complète de l’accord de coopération UE-Syrie est une décision antérieure. Il ne signifie pas que l’accord d’association évoqué cette semaine a déjà été signé. L’étape actuelle reste celle d’un rapprochement politique et de travaux sur les textes, dont les résultats devront être annoncés séparément.

Sources : déclaration du ministre syrien du 17 novembre ; Conseil des affaires étrangères du 16 novembre ; Commission européenne. Illustration : Berlaymont, Bruxelles, photographie d’archives non datée, Jai79 / Pixabay, fonds Libnanews. Elle ne représente pas le forum de Damas.

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