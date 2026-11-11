Chômage au Liban : les méthodes derrière les écarts de taux

Les chiffres du chômage au Liban proviennent de méthodes différentes. Enquête auprès des ménages, estimation modélisée et pertes de postes ne mesurent pas la même population. Ce décryptage distingue leurs définitions, leurs périodes et leurs limites pour éviter de transformer des résultats incompatibles en preuve trompeuse de reprise économique nationale.

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Comment lire les chiffres du chômage au Liban lorsque des publications rapprochent une estimation autour de 11 % et le taux de 29,6 % relevé en janvier 2022 ? La différence ne permet pas, à elle seule, d’annoncer un spectaculaire retour à l’emploi. Avant de calculer une amélioration, il faut identifier la méthode, la population et la période de chaque mesure.

Le dossier publié par Nida al-Watan le 11 novembre juxtapose des résultats provenant de plusieurs démarches. L’enjeu est de les remettre dans leur cadre. Une enquête auprès des ménages, une série modélisée et une enquête sur des salariés ayant perdu leur poste répondent à des questions différentes.

Ce que mesure l’enquête de janvier 2022

L’Administration centrale de la statistique et l’Organisation internationale du travail ont réalisé une enquête de suivi sur la population active en janvier 2022. Les résultats font passer le taux de chômage de 11,4 % en 2018–2019 à 29,6 %. Pour les jeunes de 15 à 24 ans, il passe de 23,3 % à 47,8 %.

Ces pourcentages décrivent une période observée. Ils ne constituent pas un relevé de novembre 2026. Le chiffre des jeunes concerne les actifs de cette tranche d’âge, pas tous les jeunes du pays. Les étudiants qui ne travaillent pas et ne recherchent pas d’emploi ne sont pas automatiquement des chômeurs.

Cette distinction tient au dénominateur. Le taux de chômage rapporte les personnes sans emploi, disponibles et en recherche de travail à la population active, qui comprend aussi les personnes occupées. Il ne rapporte pas tous les adultes sans salaire à l’ensemble des habitants.

Une estimation modélisée utilise d’autres outils

L’OIT produit également des séries d’estimations modélisées. Leur objectif comprend la comparaison internationale et le traitement des lacunes dans les observations. Elles combinent des informations disponibles et des procédures statistiques ; une valeur récente n’indique donc pas nécessairement qu’une nouvelle enquête complète a été réalisée dans le pays cette année-là.

L’OIT distingue dans ses tableaux les données rapportées et celles qui sont imputées. La version de la série et sa date de téléchargement doivent être conservées, car une révision peut modifier des valeurs antérieures. Un taux repris dans un article ne suffit pas à reconstituer cette traçabilité.

L’estimation d’environ 11 % évoquée pour 2025 par la presse doit ainsi rester identifiée comme une estimation modélisée rapportée, sans devenir ici un taux national nouvellement confirmé. La comparer directement à l’enquête de 2022 mélangerait des périodes et des procédés de production différents.

Perdre un poste n’est pas toujours rester au chômage

Une enquête portant sur des personnes précédemment employées dans le privé peut mesurer la proportion qui a perdu ce poste. Ce résultat renseigne sur le groupe étudié. Il ne fournit pas automatiquement le taux de chômage de toute la population active.

Après une perte d’emploi, une personne peut trouver un autre poste, travailler à son compte, cesser sa recherche ou quitter le pays. Ces trajectoires ont des conséquences différentes pour les statistiques. Une même proportion de licenciements peut donc coexister avec des taux de chômage différents selon les possibilités de réemploi et les sorties d’activité.

Le souhait d’émigrer relève encore d’un autre registre. Une intention déclarée n’est pas un départ effectué. La transformer en nombre de travailleurs déjà perdus ferait disparaître les contraintes financières, familiales et administratives qui séparent le projet de sa réalisation.

Observer aussi ceux qui cessent de chercher

Un recul du taux de chômage peut accompagner une hausse de l’emploi, mais également des sorties de la population active. Pour interpréter le mouvement, il faut regarder ensemble participation, emploi, chômage et sous-emploi. Les revenus et la durée du travail apportent d’autres informations sur la qualité des postes.

Ce dossier se distingue de la question du diplôme adapté au poste : cette dernière porte sur les personnes déjà en emploi. Pour suivre une reprise, le premier test reste l’existence de mesures comparables dans le temps. Sans elles, les pourcentages doivent éclairer leurs propres objets plutôt que composer une courbe artificielle.

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