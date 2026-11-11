France : Yossi Dagan, responsable des colons, refoulé

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, dit avoir été refoulé à son arrivée en France la semaine dernière. Une source diplomatique française confirme une interdiction administrative liée à son rôle dans la colonisation de la Cisjordanie. Israël conteste la mesure.

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Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, qui représente des colonies israéliennes dans le nord de la Cisjordanie occupée, s’est vu refuser l’entrée en France la semaine dernière, selon son bureau. L’affaire, rendue publique mercredi 11 novembre 2026, a provoqué une protestation israélienne. Une source diplomatique française confirme l’existence d’une interdiction administrative du territoire visant le responsable pour son rôle dans la colonisation.

Un refus à la frontière révélé plusieurs jours après les faits

D’après le communiqué de ses services, repris par i24NEWS, Yossi Dagan se rendait à Paris pour rencontrer des élus français. Au contrôle des passeports, des agents l’auraient conduit à l’écart pour l’interroger, avant de lui notifier qu’il ne pouvait pas entrer dans le pays.

Son bureau affirme que les documents présentés par un responsable français faisaient référence à ses fonctions, à son implication dans le développement de 35 colonies en Cisjordanie et à son soutien au rétablissement de colonies israéliennes à Gaza. Ces détails sur l’entretien à la frontière proviennent de son entourage. Ils ne constituent pas la publication de la décision administrative française.

La chronologie doit être distinguée de la date de l’annonce : le déplacement remonte à la semaine précédant le 11 novembre. Le communiqué cité par les médias ne donne pas de date précise. Selon ses services, Dagan a ensuite rejoint Prague, où il a rencontré des responsables politiques tchèques.

La diplomatie française confirme l’interdiction administrative

Une source diplomatique française interrogée par Al-Monitor confirme que Dagan fait l’objet d’une interdiction administrative d’entrée en France. Elle invoque son rôle actif dans la mise en œuvre de la politique de colonisation en Cisjordanie et rappelle la position française : cette politique contrevient au droit international et compromet la solution à deux États.

Cette confirmation porte sur la mesure qui vise Dagan et sur son motif général. Elle ne précise ni la date de sa signature ni l’ensemble des circonstances du contrôle aéroportuaire. Les informations disponibles permettent donc d’établir l’existence de l’interdiction, tout en attribuant le récit détaillé du refoulement au bureau du responsable israélien.

Israël dénonce une décision politique

Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié la mesure de « totalement inacceptable », selon sa déclaration rapportée par le Times of Israel. Il présente Dagan comme un élu respectueux des lois et accuse la France d’agir pour des raisons politiques et idéologiques.

La diplomatie israélienne annonce qu’elle demandera des explications au gouvernement français et examinera les suites à donner. À ce stade, cette annonce ne constitue pas une mesure de rétorsion effectivement adoptée. Dagan, de son côté, a défendu son engagement en faveur des colonies dans les déclarations diffusées par ses services.

Ce que recouvre une interdiction administrative du territoire

Le droit français prévoit un instrument distinct d’une condamnation pénale. L’article L321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de prononcer une interdiction administrative contre un étranger qui ne réside pas habituellement en France et se trouve hors du territoire, lorsque sa présence représenterait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales françaises.

L’article L321-2 prévoit une décision écrite, en principe motivée, sous réserve de considérations de sûreté de l’État. Ce cadre juridique explique la nature de l’outil annoncé, mais ne permet pas de reconstituer le dossier individuel de Dagan. Aucun des éléments consultés ne justifie de présenter le refoulement comme une arrestation liée à un mandat pénal ou comme l’exécution d’une condamnation judiciaire.

La colonisation au cœur du différend

Les restrictions françaises visant des acteurs de la colonisation ne commencent pas avec cette affaire. Le 13 février 2024, Paris avait annoncé des interdictions d’entrée contre 28 colons israéliens en raison de violences contre des Palestiniens en Cisjordanie, comme l’avait rapporté Reuters. Ce précédent ne permet toutefois pas d’assimiler les motifs de chaque dossier ni d’attribuer à Dagan les actes reprochés aux personnes alors visées.

Dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice a estimé illicite la présence continue d’Israël dans le territoire palestinien occupé. Elle a notamment indiqué qu’Israël devait cesser toute nouvelle activité de colonisation et évacuer les colons. Cet avis, qui porte sur les obligations de l’État, n’est pas une condamnation pénale individuelle de Dagan.

Le différend actuel oppose ainsi deux lectures explicites de la mesure : Paris invoque la participation à une politique contraire au droit international, tandis qu’Israël dénonce une restriction dirigée contre un élu pour ses activités politiques. La décision française complète les tensions déjà documentées autour des sanctions européennes liées aux colonies, sans établir à elle seule une interdiction générale d’entrée visant les responsables israéliens.

Photographie d’archive : Yossi Dagan devant Naplouse, le 31 mai 2026. DedaSasha / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0. Version redimensionnée fournie par Wikimedia Commons, sans autre modification.

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