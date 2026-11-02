Chouchou : Fares Ywakim raconte une mémoire collective

Fares Ywakim revient sur Chouchou dans un ouvrage publié chez Dar Al Fourat en 2026. Ancien collaborateur de l’artiste, il restitue la place des auteurs et des metteurs en scène qui ont participé à son parcours. Le compte rendu de la presse libanaise souligne ses corrections de récits antérieurs et son attention aux contributions oubliées. Derrière Hassan Alaa Eddine, dit Chouchou, le livre invite à retrouver une histoire collective du théâtre, sans effacer les partenaires de cette figure populaire.

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Avec Chouchou fi al-dhakira, publié chez Dar Al Fourat en 2026, Fares Ywakim revient sur le parcours de Hassan Alaa Eddine, dit Chouchou. Dans Nida Al Watan du 2 novembre, Chadi Maalouf souligne la place accordée aux auteurs et metteurs en scène ayant accompagné l’artiste.

Ywakim fut lui-même un collaborateur de Chouchou. Le critique relève ses corrections de récits antérieurs et sa volonté de restituer les contributions oubliées. Au-delà de l’hommage, le livre pose ainsi la question des crédits : comment raconter une figure populaire sans effacer ceux qui ont participé à son œuvre ?

Sources

Nida Al Watan, Chadi Maalouf, « Chouchou fi al-dhakira : rendre justice à l’histoire et à ses acteurs », 2 novembre 2026.

Crédit de la couverture

Salle de spectacle vide. Photo d’illustration issue des archives Libnanews, sans lien établi avec le théâtre de Chouchou. Source : archives Libnanews ; photographe non indiqué sur la page consultée. Source de la photographie. Photographie redimensionnée sans recadrage ; bandeaux éditoriaux ajoutés hors de l’image.

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