Cocaïne à Beyrouth : les destinataires recherchés

Les douanes libanaises rapportent la saisie de 46,7 kilogrammes semi-bruts de cocaïne à l’aéroport de Beyrouth. Un voyageur syrien arrivé d’Accra a été arrêté dans la nuit du 31 octobre. La cargaison comprenait quarante emballages et des dispositifs électroniques de suivi. L’enquête cherche les destinataires et les autres membres du réseau. Les chiffres arrondis repris dans certaines déclarations ne remplacent pas la mesure détaillée du communiqué des douanes. Les responsabilités individuelles restent encore à établir.

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Une cargaison de cocaïne d’un poids semi-brut de 46,7 kilogrammes a été interceptée à l’aéroport de Beyrouth dans la nuit du 31 octobre 2026. Le communiqué des douanes, reproduit par Ad Diyar et Al Joumhouria dans leurs éditions du 2 novembre, fait état de l’arrestation d’un voyageur syrien arrivé d’Accra, au Ghana. Les investigations cherchent désormais à identifier les destinataires, les expéditeurs et les autres personnes impliquées.

Le suspect, désigné par les initiales B. H., voyageait sur le vol MEA 576. L’opération a été menée grâce à la coordination entre les douanes et la Sûreté générale. Les services avaient engagé une surveillance avant la fouille des bagages. L’arrestation et la saisie constituent les premiers résultats rapportés de l’enquête, conduite sous le contrôle de la justice compétente.

Quarante emballages et des dispositifs de suivi

La drogue était répartie dans quarante emballages. Selon les douanes, le conditionnement comportait plusieurs couches destinées à dissimuler le contenu et à compliquer sa détection par les appareils de contrôle. Des dispositifs électroniques de suivi ont également été découverts dans les colis.

Ces éléments ont conduit les enquêteurs à examiner l’hypothèse d’un transport organisé. Le trajet préliminaire reconstitué comprend une entrée au Liban par Masnaa quelques semaines auparavant, puis un départ pour Accra et un retour avec la cargaison. Les services cherchent notamment la personne qui devait réceptionner les colis au lieu convenu.

Ce parcours reste celui décrit au début des investigations. Il ne suffit pas à déterminer l’ensemble des responsabilités ni à établir la participation de chaque personne susceptible d’être recherchée. Le voyageur arrêté n’a pas été présenté comme condamné dans les informations publiées.

Le poids saisi, distinct des estimations de revente

Le communiqué détaillé donne un poids « semi-brut » de 46,700 kilogrammes, soit 46,7 kilogrammes. Ce chiffre ne doit pas être confondu avec un poids net de substance pure. Les quarante unités correspondent, elles, au nombre d’emballages saisis.

Les journaux ne présentent pas tous les chiffres de la même manière. Al Joumhouria rapporte que Nawaf Salam a salué l’interception de 47 kilogrammes, un arrondi voisin de la mesure détaillée. Dans Ad Diyar, l’introduction mentionne 40 kilogrammes, tandis que le communiqué reproduit indique 46,7 kilogrammes. Pour décrire la saisie, la mesure détaillée des douanes reste donc la référence explicitement attribuée.

Aucune estimation de quantité après préparation pour la revente n’est nécessaire pour mesurer l’opération. Le poids intercepté, le conditionnement et les premières constatations constituent des éléments distincts d’une éventuelle évaluation commerciale.

Les autorités insistent sur la coopération entre services

Nawaf Salam a félicité la Sûreté générale et les douanes pour leur coordination et leur échange d’informations. Le premier ministre a affirmé que les passages terrestres, maritimes et aériens du Liban ne devaient servir ni au trafic de drogue, ni au blanchiment, ni à d’autres activités illégales. Il a annoncé la poursuite du renforcement des contrôles et de la coopération contre les réseaux de contrebande.

Yassine Jaber a également salué le travail des douanes. Dans les propos repris par Al Binaa le 2 novembre, le ministre des Finances insiste sur les techniques de dissimulation utilisées et sur la nécessité d’échanger les renseignements entre administrations. Il relie ce contrôle des frontières à la protection des citoyens et à la réputation du Liban.

Les douanes présentent l’affaire comme la plus importante saisie de drogue dans l’histoire de l’aéroport. Cette qualification appartient au communiqué. Au-delà de son ampleur, l’étape décisive de l’enquête consiste maintenant à remonter la chaîne de transport et à identifier ceux qui attendaient la livraison.

Sources

Ad Diyar, 2 novembre 2026, page 3 ; Al Joumhouria, 2 novembre 2026, page 3 ; Al Binaa, 2 novembre 2026, page 3.

Crédit de la couverture

Vue aérienne de l’aéroport de Beyrouth, le 28 mars 2008. Photo d’archives utilisée pour situer le lieu ; elle ne montre pas la saisie du 31 octobre 2026. Photo : Ian Lim / Wikimedia Commons — GFDL 1.2 uniquement. Source originale. Photographie entière redimensionnée, sans recadrage ni retouche ; bandeaux éditoriaux ajoutés hors de la photographie.

Photographie : Ian Lim, Aerial view of Beirut Airport, 28 mars 2008. Permission de copier, distribuer et/ou modifier sous GNU Free Documentation License, version 1.2 uniquement ; sans sections invariantes, sans textes de première ou quatrième de couverture. Composition éditoriale Libnanews : distribuée sous les mêmes conditions. Texte complet de licence joint. Texte intégral de la licence GNU FDL 1.2 (PDF).

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