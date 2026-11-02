Saïda : des menaces israéliennes rapportées par la presse

Les menaces israéliennes jusqu’à Saïda figurent dans des scénarios rapportés par la presse, sur fond d’avertissements transmis au Liban. Ces messages cherchent à dissuader le Hezbollah de participer à une nouvelle guerre régionale. L’extension des opérations reste une hypothèse liée à une confrontation avec l’Iran et à l’intervention du mouvement. Elle ne constitue pas une offensive annoncée comme déclenchée. Les négociations indirectes se poursuivent parallèlement, tandis que Béchara Raï appelle à une décision nationale unique de guerre et de paix.

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Des avertissements transmis au Liban cherchent à dissuader le Hezbollah de participer à une nouvelle guerre régionale. Selon des sources officielles libanaises citées par Ad Diyar le 2 novembre 2026, ces messages sont parvenus à plusieurs reprises, par des canaux officiels et non officiels. Ils préviennent qu’une implication du mouvement entraînerait des destructions dont ni le Hezbollah ni l’État libanais ne pourraient maîtriser les conséquences.

Ces avertissements accompagnent des scénarios militaires rapportés par la presse israélienne, puis repris par les quotidiens libanais. Ad Diyar cite notamment Maariv sur une possible extension des opérations jusqu’à Saïda. Il ne s’agit pas d’une offensive annoncée comme déclenchée : les informations concernent une hypothèse liée à la reprise d’une confrontation avec l’Iran et à l’intervention du Hezbollah.

Une menace destinée à peser sur la décision du Hezbollah

Dans son article, Paula Mourad présente les fuites sur les préparatifs israéliens comme des messages de dissuasion. Leur portée ne tient pas seulement aux lieux évoqués. Elles cherchent à fixer, avant toute décision du Hezbollah, le coût que pourrait subir le Liban si le mouvement entrait dans un nouveau conflit.

Les sources officielles citées par Ad Diyar rapprochent aussi les avertissements de l’escalade militaire observée dans le Sud durant les quarante-huit heures précédentes. Elles y voient des messages indirects adressés au Liban et au Hezbollah. Cette lecture appartient aux interlocuteurs du journal ; elle ne constitue pas une confirmation israélienne de l’objectif de chaque frappe.

Al Akhbar du 2 novembre 2026 reprend également les scénarios de Maariv. Le quotidien conserve leur caractère conditionnel, lié à une action du Hezbollah contre Israël. Ces reprises décrivent donc un même climat de pression, sans établir qu’une opération de cette ampleur a été décidée ou qu’elle serait inévitable.

La diplomatie sous pression

Les avertissements circulent alors que les échanges indirects entre Washington et Téhéran se poursuivent par la médiation qatarienne. Ad Diyar rapporte des progrès évoqués par Abbas Araghchi, mais sans résultat définitif. Les négociations et les préparatifs militaires restent ainsi présents dans la même séquence.

À Bkerké, le patriarche Béchara Raï a appelé à préserver le Liban d’une nouvelle guerre. Dans les propos repris par Ad Diyar, il défend une décision nationale unique en matière de guerre et de paix. Son intervention place la protection des habitants et l’autorité des institutions au centre d’un débat que les menaces jusqu’à Saïda rendent plus pressant.

Sources

Ad Diyar, 2 novembre 2026, pages 1, 2 et 4 ; Al Akhbar, page 2.

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