Ski : le Liban prépare les Championnats d’Asie 2028

Le Liban doit accueillir les Championnats d’Asie de ski alpin seniors en 2028 à Mzaar-Kfardebian. Freddy Keyrouz a réaffirmé cette échéance lors de l’assemblée générale de la Fédération libanaise de ski et de biathlon. L’organisation avait déjà été annoncée en août : il ne s’agit pas d’une nouvelle attribution en novembre. La station avait reçu l’édition 2022, avec onze pays participants. Les dates, le programme des épreuves et les modalités d’inscription pour 2028 restent à préciser avant ce rendez-vous.

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Le Liban doit accueillir les Championnats d’Asie de ski alpin seniors en 2028 à Mzaar-Kfardebian. Freddy Keyrouz a réaffirmé cette échéance lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération libanaise de ski et de biathlon. Le compte rendu, diffusé le 28 octobre, remet en lumière une organisation déjà annoncée cet été. Les dates précises et le programme des courses restent à préciser.

Championnats d’Asie de ski : le rendez-vous de 2028

Le projet concerne la station de Mzaar, à Kfardebian, dans le Kesrouan. Il porte sur une compétition continentale de ski alpin seniors, et non sur les Jeux asiatiques d’hiver. L’annonce fixe donc un pays hôte, un site et une année. Elle ne constitue pas encore un calendrier détaillé à destination des délégations et du public.

La chronologie mérite cette précision : l’attribution ne date pas de novembre. Dans une intervention reproduite le 5 août 2026, Freddy Keyrouz indiquait déjà que la candidature libanaise avait reçu un accord. Il désignait alors Mzaar-Kfardebian pour accueillir les épreuves de 2028. Le rappel d’octobre confirme cette perspective, sans annoncer que la compétition aurait commencé ni présenter de résultats.

Une échéance portée par la Fédération libanaise

L’assemblée générale s’est tenue au siège de l’Automobile et Touring Club du Liban, à Kaslik. Elle a réuni 23 des 26 clubs disposant du droit de vote. Les participants ont approuvé les rapports administratif et financier, ainsi que la programmation de la saison 2026-2027. Cette saison et le championnat continental de 2028 constituent deux échéances distinctes.

Freddy Keyrouz, également président de la Fédération asiatique de ski, présente cette organisation comme un moyen de renforcer la présence sportive du Liban en Asie. Il souhaite aussi montrer la capacité du pays à recevoir des compétitions internationales. Le responsable a insisté sur les relations avec les fédérations étrangères pour obtenir des soutiens techniques et organisationnels.

L’annonce ne s’accompagne toutefois pas d’un budget public détaillé pour le championnat. Elle ne permet pas davantage de chiffrer les visiteurs attendus ou les retombées pour les hébergements de montagne. À ce stade, la portée établie du rendez-vous reste sportive et organisationnelle, plutôt qu’une prévision de recettes touristiques.

Mzaar avait déjà reçu la compétition en 2022

La station dispose d’un précédent directement lié à ce rendez-vous. Elle a accueilli la trentième édition des Championnats d’Asie de ski alpin en février 2022. Les archives de la compétition confirment cette organisation au Liban. Onze pays avaient participé à cette édition, selon le bilan diffusé à sa clôture.

Manon Ouaïss y avait notamment remporté l’or en slalom géant féminin. La skieuse était revenue de Pékin, où elle venait de participer aux Jeux olympiques d’hiver, pour courir à Kfardebian. Ce précédent donne un repère concret à l’annonce de 2028. Il ne préjuge cependant ni de la liste des pays présents ni de celle des athlètes retenus pour la prochaine édition.

Pour 2028, les informations consultées ne détaillent pas encore les épreuves, les quotas ni les critères d’inscription. La catégorie seniors ne suffit pas à établir les limites d’âge applicables. Les modalités d’accueil et le dispositif prévu pour les pistes restent également à documenter. Le prochain jalon attendu est donc la publication des dates et du règlement de compétition.

Sources

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