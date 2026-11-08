Colombie : trois militaires tués par des drones

Trois militaires ont été tués par des drones explosifs à Santa Rosa del Sur, en Colombie, le 7 novembre. L’armée annonce huit blessés graves et d’autres personnes prises en charge. La Defensoría demande une réponse urgente aux alertes locales, sans attribuer cette attaque à un groupe armé dans son communiqué.

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Trois militaires colombiens ont été tués samedi 7 novembre 2026 dans une attaque de drones contre leur base à Santa Rosa del Sur. La Première division de l’armée annonce également huit blessés graves. Elle mentionne d’autres militaires pris en charge, sans préciser leur nombre.

L’attaque a visé le cantonnement militaire de cette commune du sud du département de Bolívar. Des appareils sans pilote transportaient des engins explosifs, indique le communiqué militaire publié le 7 novembre. Les premières informations de la presse colombienne situent les explosions vers le milieu de la journée, heure locale.

Colombie : huit blessés graves, mais aucun total définitif

Le chiffre de huit correspond aux militaires grièvement blessés, et non à l’ensemble des personnes touchées. L’armée précise que plusieurs établissements de santé accueillent les victimes. Son communiqué ne détaille ni leurs identités, ni la nature des blessures.

Les forces armées disent avoir déclenché leurs protocoles de sécurité et engagé des vérifications sur les dégâts. Le document ne donne pas de bilan matériel définitif. Il ne désigne pas non plus les auteurs de l’attaque. La présence de plusieurs groupes armés dans la région ne permet donc pas d’attribuer cette opération à l’un d’eux.

Selon la presse colombienne, le site abrite le bataillon de jungle numéro 48. L’attaque touche ainsi une installation militaire située dans une agglomération, et non un affrontement signalé sur une position isolée.

Un conseil de sécurité était réuni à la mairie

La Defensoría del Pueblo, institution publique de défense des droits, confirme une attaque aux explosifs dans le centre municipal. Les autorités tenaient alors un conseil de sécurité à la mairie. Cette réunion suivait le meurtre de trois personnes la veille. Ces décès constituent un épisode distinct du bilan militaire du 7 novembre.

L’institution relève une dégradation humanitaire dans le sud du Bolívar. Entre mai et septembre 2026, elle a recensé 22 urgences liées à des confinements ou déplacements massifs. Au moins 11 135 personnes, appartenant à 4 939 familles, ont été touchées.

Santa Rosa del Sur figure dans une alerte précoce de 2023, actualisée en août 2026. La Defensoría affirme que la commission interministérielle chargée d’y répondre n’a pas été convoquée. Elle demande au ministère de l’Intérieur de la réunir en urgence, et aux autorités locales de vérifier les déplacements éventuels. Elle réclame également une enquête du parquet pour identifier les responsables des attaques et des homicides.

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