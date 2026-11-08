Cargo Huda : CENTCOM annonce une frappe

CENTCOM affirme avoir immobilisé le cargo Huda dans le golfe d’Oman le 7 novembre. Selon le commandement américain, un avion a frappé sa poupe après plusieurs avertissements. Le navire aurait quitté un port iranien. Aucun bilan humain n’est communiqué ; les circonstances reposent sur la seule version militaire américaine disponible.

19

Lire l'article Stop

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, affirme avoir immobilisé le cargo Huda dans le golfe d’Oman, samedi 7 novembre 2026. Selon son récit, un avion américain a frappé la poupe du navire avec des munitions de précision. Le bâtiment aurait ignoré plusieurs avertissements liés au blocus naval des ports iraniens.

Le cargo Huda visé après une escale iranienne

CENTCOM identifie le bâtiment comme le M/V Huda, battant pavillon de Saint-Christophe-et-Niévès. Il indique que le cargo cherchait à quitter les eaux régionales après avoir fait escale dans un port iranien. Le commandement ne précise ni ce port, ni la destination suivante du navire, ni la nature de sa cargaison.

Les militaires américains auraient demandé à l’équipage civil d’évacuer les espaces ciblés avant le tir. Cette consigne, rapportée par CENTCOM, ne permet pas de conclure que tous les marins étaient à l’abri. Le communiqué ne donne aucun bilan humain et ne décrit pas précisément les dégâts. Il annonce une immobilisation, pas le naufrage du bâtiment.

Les circonstances de l’intervention reposent à ce stade sur la version américaine. La reprise de cette annonce par plusieurs agences ne constitue pas une confirmation indépendante du comportement de l’équipage. Aucun témoignage direct des marins n’étaye les détails présentés ici.

Cinq navires immobilisés, selon le bilan américain

Dans son bilan publié le 7 novembre, CENTCOM affirme avoir réorienté 147 navires marchands ayant obtempéré depuis juillet. Il fait également état de cinq bâtiments commerciaux immobilisés après un refus de se conformer aux instructions américaines. Ces chiffres constituent le décompte du commandement, et non un bilan vérifié navire par navire.

La précédente frappe américaine annoncée contre un cargo dans le golfe d’Oman remontait au 10 octobre. Elle concernait l’Ocean Molica, également appelé Arika Sun, sous pavillon panaméen. Washington avait alors affirmé avoir neutralisé sa propulsion sans blesser l’équipage. Cette précision concernait cet autre bâtiment et ne peut pas être transposée au Huda.

L’annonce intervient le jour de la création de la Task Force Iron Gate. Cette structure américaine vise les circuits terrestres et les routes de la mer Caspienne utilisés, selon Washington, pour acheminer des armes et des marchandises sous sanctions vers l’Iran. La frappe contre le Huda relève, elle, du blocus maritime déjà en place.

Le sort de l’équipage du Huda, les modalités d’assistance au navire et l’étendue des dommages restent à préciser.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews