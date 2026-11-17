Bilal Abdallah demande au gouvernement de justifier les commissions prélevées par des intermédiaires privés pour encaisser des sommes dues aux administrations.

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Pourquoi un citoyen doit-il payer une commission à un intermédiaire privé pour régler une somme due à une administration ? Le député Bilal Abdallah porte cette question devant le gouvernement dans une interpellation datée du 16 novembre et rendue publique mardi 17 novembre. Il demande des explications sur le fondement légal de ces frais, la sélection des prestataires et les contrôles exercés sur leurs tarifs.

Qui doit supporter le coût du recouvrement ?

Dans le document adressé au président de la Chambre, le parlementaire conteste le fait de faire supporter aux usagers le coût de prestations de recouvrement confiées à des sociétés ou à des personnes privées. Il estime que leur intervention ne justifie pas, à elle seule, une charge supplémentaire sans base légale claire.

Son raisonnement s’appuie notamment sur les articles 81 et 82 de la Constitution, qu’il invoque au sujet de la légalité des prélèvements publics. Il ne s’agit cependant pas d’une décision juridictionnelle : la qualification exacte des commissions et leur conformité aux textes font précisément partie des points soumis au gouvernement.

Neuf questions sur les contrats et les commissions

L’interpellation demande d’identifier les administrations concernées et leurs prestataires. Elle réclame les critères de sélection de ces derniers, les procédures de mise en concurrence éventuellement appliquées et les dispositions autorisant à facturer une commission au citoyen plutôt qu’à l’organisme qui bénéficie du recouvrement.

Bilal Abdallah demande aussi si les pouvoirs publics ont comparé les frais facturés aux coûts réels du service, étudié leur harmonisation ou envisagé des plafonds. Il critique des différences entre opérateurs et souhaite connaître les mécanismes de surveillance. Le texte ne fournit toutefois ni liste exhaustive des sociétés ni tableau vérifié des commissions pratiquées.

Une demande de contrôle, pas une suppression des frais

Le député affirme qu’une précédente question écrite est restée sans réponse et demande que le dossier soit discuté en séance plénière. Il invite le gouvernement à préciser les mesures envisagées pour revoir les contrats et mettre fin aux pratiques qui seraient dépourvues de fondement légal.

À ce stade, les pièces consultées ne comportent pas de réponse gouvernementale à cette interpellation. Elles n’établissent ni une décision de remboursement, ni l’annulation générale des commissions, ni l’entrée en vigueur d’un nouveau plafond. Les critiques formulées restent celles du parlementaire et les questions posées ne valent pas constat judiciaire d’irrégularité.

Pour les usagers, l’enjeu est concret : distinguer la somme due au service public du prix facturé pour la payer. La réponse attendue devra éclaircir qui fixe ce second montant, sur quelle base et sous quel contrôle, sans confondre modernisation des moyens de paiement et autorisation de toute facturation supplémentaire.

Illustration : Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives non datée. François el Bacha / Libnanews. Elle ne représente pas une séance consacrée à cette interpellation.

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