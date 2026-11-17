Les syndicats du transport routier annoncent une mobilisation le 25 novembre. Les modalités restent à préciser, sur fond de désaccord avec le gouvernement.

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Les fédérations et syndicats du transport routier libanais ont annoncé une grève et une mobilisation pour le mercredi 25 novembre 2026. La décision a été prise à l’unanimité lors d’une réunion le 16 novembre au siège de la Confédération générale des travailleurs, sous la présidence de Bassam Tleiss. Les modalités doivent être annoncées ultérieurement : ni horaires, ni points de rassemblement, ni axes concernés n’ont encore été précisés dans cette annonce.

Un conflit sur l’application des engagements

Les représentants du secteur reprochent au gouvernement de ne pas avoir mis en œuvre les engagements pris à leur égard. Bassam Tleiss a notamment insisté sur l’aide promise aux chauffeurs et sur son lien avec le respect des tarifs officiels fixés par le ministère des Transports. Dans l’argumentaire syndical, cette aide ne doit pas seulement soutenir le revenu des conducteurs : elle doit aussi permettre l’application de la tarification aux usagers.

Le responsable syndical a également évoqué des modifications attendues du code de la route pour plusieurs catégories de véhicules, notamment les minibus, les autobus, les camions-citernes et les poids lourds assurant des transports intérieurs ou internationaux. Il affirme que ces engagements restent sans résultat. L’annonce de mobilisation ne fournit toutefois ni texte de réforme adopté, ni nouveau calendrier gouvernemental d’exécution.

La concurrence des transports non autorisés dénoncée

Une autre partie du différend concerne les conditions d’exercice de la profession. Les syndicats dénoncent la concurrence de véhicules privés, de tuk-tuks et de motos utilisés pour transporter des passagers en dehors du cadre qu’ils considèrent légal. Ils opposent cette activité à celle des transporteurs qui acquittent cotisations sociales, taxes, redevances et assurances.

Il s’agit ici de la position exprimée par les représentants du secteur, et non d’un constat judiciaire établi pour chaque opérateur. Tleiss demande aux autorités d’appliquer les règles et les décisions qui encadrent l’activité. Il conteste également ce qu’il présente comme une différence de traitement entre les transporteurs professionnels et le transport collectif organisé avec l’appui de l’État.

Le dirigeant syndical affirme que le transport routier représente 54 000 familles. Ce chiffre décrit le poids social qu’il attribue au secteur ; il ne constitue pas une liste validée de bénéficiaires d’une aide publique.

Ce que les voyageurs peuvent retenir à ce stade

La date du 25 novembre est annoncée, mais l’ampleur concrète des perturbations reste inconnue. La décision ne permet pas d’affirmer que toutes les lignes seront interrompues, que l’ensemble des transporteurs participera ou que des routes seront bloquées. Le communiqué ne fixe pas non plus de durée permettant de présenter le mouvement comme une grève reconductible.

Les précisions attendues concernent les catégories effectivement mobilisées, les horaires et les éventuels rassemblements. Pour les déplacements professionnels, scolaires ou médicaux, ce sont ces informations, et non la seule annonce d’un appel syndical, qui permettront d’évaluer les alternatives nécessaires. D’ici là, le dossier reste celui d’une mobilisation annoncée sur fond de désaccord concernant l’aide au secteur et l’application des règles de transport.

Illustration : circulation à Nahr el-Kalb en mars 2021. Photographie d’archives, sans lien avec les conditions de circulation du 25 novembre 2026. © Libnanews, tous droits réservés.

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