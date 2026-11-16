Raye domine les nominations aux Grammys 2027 avec onze candidatures, devant Rosalía et ses neuf nominations. Annoncée le 16 novembre, la sélection réunit aussi Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley, Taylor Swift et Bruno Mars dans les grandes catégories. La cérémonie se déroulera le 7 février 2027 à Los Angeles. Le vote final commencera le 10 décembre. Angine de Poitrine figure parmi les huit candidats au prix du meilleur nouvel artiste et concourt également dans la catégorie de la meilleure performance rock.

49

Lire l'article Stop

Raye arrive en tête des nominations aux Grammys 2027, annoncées lundi 16 novembre, avec onze candidatures. Rosalía la suit avec neuf nominations. La 69e cérémonie se tiendra le 7 février 2027 à Los Angeles, avec plusieurs confrontations entre les deux artistes dans les grandes catégories.

La sélection place également Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo et Phoebe Bridgers parmi les principaux noms de cette édition. Chacune totalise sept nominations. Bruno Mars, Leon Thomas et Olivia Dean en comptent six. Ces chiffres portent sur les candidatures, non sur des récompenses déjà attribuées : les membres de la Recording Academy voteront à nouveau pour désigner les lauréats.

Grammys 2027 : Raye présente sur plusieurs fronts

Raye concourt pour l’album de l’année avec This Music May Contain Hope. Son titre Where Is My Husband! figure dans les sélections de l’enregistrement et de la chanson de l’année. La chanteuse est aussi nommée comme autrice-compositrice de l’année, hors musique classique.

Cette présence dans plusieurs catégories distingue différents aspects de son travail. Le prix de l’enregistrement récompense la réalisation d’un morceau, tandis que celui de la chanson s’adresse à ses auteurs et compositeurs. Un même titre peut donc concourir dans les deux catégories sans que les récompenses se confondent.

Les nominations de Raye s’étendent aussi à la pop et à la dance. Where Is My Husband! figure parmi les performances pop solo retenues. Click Clack Symphony., avec Hans Zimmer, concourt dans la catégorie pop en duo ou en groupe. Life Boat. apparaît dans la sélection dance pop. Son album est également nommé dans la catégorie de l’album vocal pop.

Le décompte annoncé lundi place Raye deux nominations devant Rosalía. Il ne préjuge pas du palmarès annoncé en février. Avant cette édition, les deux chanteuses comptaient chacune quatre nominations aux Grammys au cours de leur carrière. Rosalía avait déjà remporté deux prix, en 2020 et en 2023, dans la catégorie de l’album latin rock ou alternatif.

Rosalía, Taylor Swift et Bruno Mars dans la course

Rosalía défend Lux (Complete Works) pour l’album de l’année. Berghain, enregistré avec Björk et Yves Tumor, est sélectionné pour l’enregistrement de l’année. La chanson figure aussi dans la catégorie qui récompense l’écriture. Ce double rendez-vous place le morceau face à celui de Raye dans deux des principales compétitions.

La liste des huit albums retenus réunit aussi Lost Weekend, de Phoebe Bridgers ; The Art of Loving, d’Olivia Dean ; Dandelion, d’Ella Langley ; et The Romantic, de Bruno Mars. Olivia Rodrigo est nommée pour You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Taylor Swift complète la sélection avec The Life of a Showgirl.

Pour l’enregistrement de l’année, les votants départageront également Man I Need, d’Olivia Dean, Choosin’ Texas, d’Ella Langley, et I Just Might, de Bruno Mars. S’y ajoutent The Cure, d’Olivia Rodrigo, The Fate of Ophelia, de Taylor Swift, et Dracula, de Tame Impala avec Jennie.

Bruno Mars obtient ainsi sa neuvième nomination dans cette catégorie, en tenant compte de ses participations comme artiste invité et producteur. Il y figurait déjà l’année précédente avec APT., sa collaboration avec Rosé. La sélection de 2027 rassemble donc des artistes déjà reconnus dans cette compétition et d’autres qui accèdent à ces grandes catégories.

Angine de Poitrine parmi les révélations

Le prix du meilleur nouvel artiste oppose huit candidats : Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf et The Womack Sisters. Ella Langley cumule cette nomination avec celles obtenues pour son album et pour Choosin’ Texas.

Angine de Poitrine apparaît également dans la sélection de la meilleure performance rock avec Sarniezz. Le groupe y côtoie Phoebe Bridgers pour Lost Boys, Geese pour Trinidad, Olivia Rodrigo et Robert Smith pour What’s Wrong with Me, ainsi que les Rolling Stones pour In the Stars.

Les métiers de la création disposent aussi de leurs propres catégories. Miranda Lambert, Tony Berg, D’Mile, Noah Goldstein et Mike Sabath sont en lice pour la production de l’année, hors musique classique. Pour l’écriture, Raye affronte Amy Allen, Edgar Barrera, Joybeth Taylor et Theron Thomas.

Le vote final commencera le 10 décembre

Les nominations concernent les enregistrements sortis entre le 31 août 2025 et le 28 août 2026. Le premier tour de vote s’est déroulé du 12 au 22 octobre. Le scrutin final aura lieu du 10 décembre 2026 au 7 janvier 2027.

Les votants sont des professionnels de la musique : interprètes, auteurs, compositeurs, producteurs ou ingénieurs du son. Avant le vote, des comités spécialisés vérifient l’éligibilité des œuvres et leur classement dans les catégories. Cette étape ne constitue pas un jugement artistique sur les enregistrements.

La procédure distingue ainsi le contrôle des candidatures, la désignation des nommés et le choix des lauréats. La Recording Academy prévoit cent catégories réparties dans douze domaines pour cette édition. Dans la plupart des catégories, cinq candidats s’affrontent ; les quatre grandes récompenses disposent de huit places.

La cérémonie principale se déroulera le dimanche 7 février au Crypto.com Arena. Elle sera diffusée aux États-Unis sur ABC, Disney+ et Hulu à partir de 19 heures sur la côte Est. Ce sera le retour des Grammys sur ABC pour la première fois depuis 1972. La cérémonie préalable, organisée au Peacock Theater, commencera plus tôt dans la journée et sera diffusée sur Disney+.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews