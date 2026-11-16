Le commandant de l’armée libanaise, Rodolphe Haykal, a affirmé lundi 16 novembre que l’institution militaire poursuivait son déploiement sur l’ensemble du territoire. En visite à Ablah, dans la Békaa, il a également demandé le retrait des forces israéliennes des terres libanaises.
Le général a formulé cette position devant les officiers et les militaires du commandement régional. Il a rappelé que leur action devait répondre à l’intérêt national et permettre l’application des décisions de l’État, sans autres considérations.
Haykal réclame le retrait israélien
Le chef de l’armée a associé deux objectifs : achever la présence militaire sur tout le territoire national et obtenir la fin de l’occupation israélienne. Il a souligné que l’armée travaillait à compléter son déploiement, sans annoncer de nouvelle échéance lors de cette visite.
Devant les troupes, Rodolphe Haykal a également rejeté l’influence des accusations et des rumeurs sur les missions militaires. Il a assuré que celles-ci ne détourneraient pas l’institution de ses tâches. Il a insisté sur la responsabilité de l’armée dans la sécurité et la stabilité de l’ensemble des citoyens.
Une inspection du commandement de la Békaa
À Ablah, le commandant en chef a reçu un exposé sur les missions du commandement régional. Il a parcouru ses différents services et examiné ses installations ainsi que les projets de développement qui y sont engagés.
Sa rencontre avec les militaires a porté notamment sur le soutien aux unités opérationnelles déployées dans la Békaa. Il a salué leur travail quotidien pour maintenir la sécurité, surveiller les frontières et en assurer le contrôle, dans un contexte qu’il a décrit comme particulièrement difficile.
Rodolphe Haykal a aussi évoqué les moyens de l’institution. L’armée s’appuie sur ses capacités propres et entend les renforcer au cours de la prochaine période, a-t-il indiqué. Il a enfin rendu hommage aux sacrifices des militaires, en soulignant leur rôle pour rassurer les habitants sur l’ensemble du territoire.
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