Les Forces de sécurité intérieure annoncent le gel d’environ cent comptes et portefeuilles électroniques utilisés dans un réseau présumé de jeux illégaux. Deux personnes ont été arrêtées à Anqoun le 4 novembre. L’enquête porte notamment sur des comptes transmis à des opérateurs étrangers et sur des identités utilisées sans autorisation.

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Environ cent comptes et portefeuilles électroniques ont été gelés dans une enquête sur un réseau présumé de jeux d’argent en ligne illégaux, ont annoncé les Forces de sécurité intérieure lundi 16 novembre. Deux personnes ont été arrêtées le 4 novembre à Anqoun, dans le district de Saïda.

L’enquête est conduite par le bureau de lutte contre les jeux de hasard de la police judiciaire. Selon les FSI, les investigations ont porté sur l’utilisation de portefeuilles électroniques proposés par deux sociétés de transfert d’argent. Leurs noms n’ont pas été rendus publics.

Des comptes remis à des opérateurs à l’étranger

Les enquêteurs décrivent un mécanisme dans lequel des intermédiaires obtenaient des comptes financiers et des portefeuilles électroniques auprès de particuliers, puis les remettaient à des personnes installées hors du Liban. Ces dernières auraient administré des plateformes de jeux illégales et utilisé les comptes pour faire circuler de l’argent, en contrepartie d’une rémunération.

Les FSI font également état de l’utilisation de pièces d’identité à l’insu de leurs titulaires pour ouvrir des comptes financiers destinés à ces plateformes. Le communiqué distingue ainsi la remise de comptes contre rémunération de l’usurpation d’identité, sans préciser la part respective de ces deux procédés parmi les comptes identifiés.

L’enquête se poursuit

Le total d’environ cent correspond aux comptes et portefeuilles électroniques recensés, et non à un nombre de personnes arrêtées. Leur gel a été effectué en coordination avec les organismes concernés, selon les FSI. Aucun montant global des fonds ayant transité par ces comptes n’a été annoncé.

La police indique avoir arrêté un suspect et son assistant à Anqoun. Des avis de recherche ont été diffusés pour d’autres personnes soupçonnées d’être impliquées. Les investigations se poursuivent sous la supervision de l’autorité judiciaire compétente.

À l’occasion de cette annonce, les FSI appellent les citoyens à ne pas remettre leurs pièces d’identité ni leurs données financières à des personnes dont ils ne peuvent vérifier la fiabilité, afin d’éviter les fraudes et l’exploitation de leurs comptes.

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