Au Liban, le daman est un parent de l’éléphant

Le daman du Liban ressemble à un petit rongeur, mais appartient à une lignée apparentée aux éléphants. Photographié à Jabal Moussa, ce mammifère possède des pieds adaptés aux rochers et de petites défenses. Son habitat révèle une faune discrète, dépendante des fissures et de la végétation qui entoure ses refuges.

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Le saviez-vous ? Le daman qui vit dans les rochers du Liban n’est ni un lapin ni un gros rongeur. Ce petit mammifère appartient à un groupe apparenté aux éléphants et aux lamantins. Sa présence a notamment été documentée par des pièges photographiques à Jabal Moussa.

Un corps trapu, des oreilles arrondies, des pattes courtes : au premier regard, le daman évoque davantage un cobaye qu’un éléphant. La ressemblance est trompeuse. Le daman du Cap, Procavia capensis, relève de l’ordre des hyracoïdes. Il partage une histoire évolutive avec les éléphants et les siréniens, le groupe des lamantins et des dugongs.

Cette parenté ne signifie pas que le daman descend de l’éléphant, ni qu’il serait un éléphant miniature. Les lignées se sont différenciées à partir d’ancêtres communs. La taille actuelle et l’allure d’un animal ne suffisent pas à établir sa place dans l’arbre du vivant.

Le daman du Liban, photographié à Jabal Moussa

Au Liban, sa présence ne repose pas seulement sur des observations de promeneurs. Une étude de Mounir Abi-Said et Zuhair Amr, publiée en 2012, l’a documentée dans la réserve de biosphère de Jabal Moussa, dans la région du Kesrouan-Jbeil. Les appareils avaient été installés entre mars 2008 et mai 2009. Ces dates comptent : l’étude établit une présence à cette période, pas un dénombrement actuel.

Les chercheurs ont obtenu 22 photographies de damans dans les secteurs rocheux ouverts. Certaines images montraient des groupes de trois à neuf individus. Sur une prise de vue de juillet, quatre adultes apparaissaient avec quatre jeunes. Les photographies ne doivent pas être additionnées comme s’il s’agissait chaque fois d’animaux différents.

Le dispositif a documenté treize espèces de mammifères dans la réserve. Pour les damans, il a surtout confirmé l’occupation de terrains escarpés où une observation directe est difficile. Une caméra permet de constater un passage sans maintenir en permanence un observateur à proximité.

Des pieds adaptés à la roche

Le daman n’a pas la silhouette d’un grimpeur. Ses pieds lui donnent pourtant une bonne adhérence. Leur face inférieure comporte des coussinets souples, maintenus humides par des glandes. Cette combinaison l’aide à progresser sur les surfaces rocheuses et à se réfugier rapidement dans une fissure.

Ses doigts portent principalement des ongles arrondis. Une griffe particulière, située sur un doigt interne du pied arrière, sert au toilettage. De longs poils sensoriels complètent cet équipement : ils l’aident à percevoir ce qui l’entoure dans les passages étroits.

Les crevasses constituent une partie essentielle de son habitat. Elles offrent des abris contre les prédateurs et les mauvaises conditions météorologiques. Le daman utilise les anfractuosités disponibles plutôt que de creuser lui-même un réseau de terriers. Il recherche aussi une végétation accessible autour de ses refuges.

De petites défenses, mais pas de trompe

La bouche apporte un autre détail étonnant : ses incisives supérieures se développent comme de petites défenses. Ses molaires broient les végétaux dont il se nourrit. Chez l’adulte, le poids se situe généralement dans une fourchette de quelques kilogrammes, bien loin des dimensions d’un éléphant.

Le daman consomme surtout des végétaux. Herbes, feuilles et autres ressources disponibles composent son alimentation. Son appareil digestif abrite des micro-organismes qui l’aident à traiter cette nourriture. Le menu varie selon les milieux et les saisons : les observations réalisées en Afrique ne décrivent pas nécessairement, à elles seules, le régime de chaque colonie libanaise.

Le soleil avant l’activité

Le daman est surtout actif le jour. Les groupes peuvent se rassembler au soleil avant de partir s’alimenter. Cette vie collective s’accompagne de cris d’alarme : lorsqu’un danger est détecté, les animaux regagnent leurs abris rocheux.

Les petits naissent déjà couverts de poils, avec les yeux ouverts. Ils deviennent mobiles rapidement, contrairement aux nouveau-nés démunis de nombreux petits mammifères. Leur naissance intervient après une gestation particulièrement longue pour un animal de cette taille, de plusieurs mois.

À l’échelle mondiale, l’espèce est classée en préoccupation mineure. Ce statut ne permet pas de conclure que chaque population locale est à l’abri. La transformation des terrains peut réduire l’accès aux refuges et à la nourriture. À Jabal Moussa comme ailleurs, conserver des blocs rocheux, leurs fissures et la végétation alentour protège un habitat qui paraît parfois vide, mais ne l’est pas.

Photographie de couverture : © Hans Hillewaert, Hardap, Namibie, 12 juin 2007, Wikimedia Commons. Photo d’espèce, non prise au Liban. Recadrage et habillage Libnanews sous licence CC BY-SA 3.0.

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