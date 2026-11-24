Avant d’inscrire un enfant dans une crèche privée au Liban, demandez la licence d’ouverture et d’exploitation signée par le ministère de la Santé. Voici comment distinguer l’autorisation d’un accord préliminaire, vérifier l’adresse et la capacité d’accueil, puis poser les questions utiles et concrètes sur l’encadrement, la sécurité et les signalements. Le Parlement examine encore une proposition sur l’organisation des crèches. Le guide rappelle ce que le décret en vigueur prévoit, à qui s’adresser pour vérifier un document et comment interroger la direction avant l’inscription.

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Une crèche peut avoir reçu un accord préliminaire du ministère de la Santé sans être encore autorisée à accueillir des enfants. Au Liban, la pièce à demander avant l’inscription est la licence d’ouverture et d’exploitation délivrée par le ministère. Elle ne dispense pas de visiter les lieux. Mais elle permet de poser une première question concrète : l’autorisation concerne-t-elle bien la crèche, l’adresse et la capacité d’accueil que l’on vous présente ?

Crèches agréées au Liban : quel document demander ?

Le ministère de la Santé publique confie les autorisations de crèches privées à son service de la santé de la mère, de l’enfant et des écoles. La procédure qu’il publie distingue trois étapes. L’exploitant doit d’abord prendre connaissance des exigences, puis soumettre un dossier pour un accord de principe. À ce stade, le service examine notamment le plan des locaux, les qualifications de la direction et la présentation de l’accueil proposé. Ce premier accord permet de préparer les locaux. Il n’autorise pas leur exploitation.

Viennent ensuite le dossier définitif et une inspection sur place. Le ministère indique qu’il prépare le projet de licence après le contrôle des locaux et des documents, avant de le soumettre à la signature du ministre. Un récépissé attestant le dépôt du dossier permet à l’exploitant de suivre sa demande. Il ne remplace pas la décision finale.

Lors d’une visite, demandez à voir cette décision. Vérifiez le nom de la structure et l’adresse de l’établissement où votre enfant sera accueilli. Demandez aussi combien d’enfants la crèche est autorisée à recevoir. Le ministère prévoit une demande de modification lorsque la capacité d’accueil ou la direction change. Il prévoit aussi une procédure de renouvellement. Si l’équipe présente une ancienne autorisation ou une décision pour un autre local, demandez le document qui correspond à la situation actuelle.

Le ministère propose un répertoire dans la rubrique « Crèches » de son site. Le lien intitulé « Répartition géographique des crèches » ouvre son localisateur d’établissements, déjà réglé sur cette catégorie. Cherchez par district ou par nom. Le répertoire aide à repérer une structure, mais la fiche n’indique pas à elle seule que la licence présentée est à jour. En cas d’écart entre la fiche et le document, demandez confirmation au service compétent.

Quatre questions à poser pendant la visite

Qui encadre les enfants au quotidien ?

La réglementation porte sur les locaux mais aussi sur les qualifications du personnel. Demandez qui dirige la crèche, qui encadre le groupe de votre enfant et comment l’établissement assure les remplacements. Le ministère inclut la formation aux premiers secours des nourrissons et des jeunes enfants parmi les sujets obligatoires de formation. Vous pouvez demander quand l’équipe a été formée, sans demander à consulter les dossiers personnels des salariés.

Comment la crèche réagit-elle en cas d’urgence ?

Une police d’assurance et un plan d’évacuation font partie des pièces demandées à l’exploitant. Demandez à l’équipe comment elle prévient les parents si un enfant se blesse ou si les locaux doivent être évacués. Si le transport fait partie du service, demandez s’il relève de la crèche et ce que couvre l’assurance. Le ministère demande en effet à l’exploitant de garantir la sécurité des enfants aussi dans les véhicules qui lui appartiennent.

Quelles informations conserve-t-elle sur votre enfant ?

Le ministère prévoit un dossier d’inscription, un règlement intérieur signé par les parents et un dossier de santé distinct. Demandez un exemplaire du règlement avant de le signer. Il sert à clarifier les horaires et les règles de l’établissement. Vérifiez qui peut venir chercher votre enfant, qui peut accéder à son dossier et comment l’équipe prend en compte les consignes que vous lui transmettez. Ce sont des questions à régler avant le premier jour, pas au moment d’un incident.

À qui s’adresser si un problème survient ?

Le ministère demande notamment à la crèche de prévoir une politique de protection de l’enfant parmi les documents du dossier de licence. Demandez qui reçoit les signalements au sein de l’établissement et comment la confidentialité est protégée. Si vous voulez faire vérifier une licence ou connaître le canal de signalement adapté, le ministère indique les coordonnées du service de la santé de la mère, de l’enfant et des écoles dans sa rubrique consacrée aux crèches, notamment le 01 830 300, postes 441, 442 ou 445. Il propose également une rubrique officielle pour les plaintes. Ne publiez pas le nom ni le dossier de santé d’un enfant pour faire connaître un problème.

Ce que le Parlement examine, ce qui s’applique déjà

Le décret n° 4876 du 23 août 2010 reste la base réglementaire présentée par le ministère pour les crèches privées. Il fixe notamment des exigences relatives à l’aménagement, à la sécurité, à l’hygiène et à l’encadrement. Le ministère distingue ces conditions minimales d’ouverture de ses standards de qualité, qui couvrent aussi les activités d’éveil et la participation des parents. Une licence n’est donc ni une note de qualité ni un motif pour renoncer à visiter.

Le Parlement travaille parallèlement à une proposition de loi sur l’organisation des crèches. Après l’approbation du texte par la commission de la Santé en janvier, la commission de la Femme et de l’Enfant a poursuivi ses travaux le 26 octobre, puis le 9 novembre. Elle a aussi examiné séparément une proposition de modification de l’article 554 du code pénal. Ces réunions n’équivalent pas à un vote en séance plénière. Pour une inscription aujourd’hui, le document à vérifier reste la licence délivrée par le ministère pour l’établissement concerné.

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