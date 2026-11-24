Dans la Békaa occidentale, un observateur de la Société pour la protection de la nature au Liban a filmé un ibis falcinelle nourrissant un jeune près des marais d’Ammiq. La scène, publiée en juin 2025, renseigne sur le rôle de la zone humide, sans établir où le jeune est né.

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Un ibis falcinelle qui s’arrête dans la Békaa n’a rien d’inédit. Ce que Chadi Saad a filmé près des marais d’Ammiq l’était beaucoup plus : un adulte nourrissant un jeune dans l’eau peu profonde. La Société pour la protection de la nature au Liban (SPNL) a publié l’observation le 28 juin 2025. Elle a documenté un comportement rarement observé dans le pays, sans pour autant localiser le nid.

La scène que le passage seul n’explique pas

Chadi Saad, qui dirige l’observatoire des rapaces de Hammana pour la SPNL, se trouvait dans la Békaa occidentale pour une sortie de terrain. La scène qu’il a filmée diffère d’un simple comptage d’oiseaux de passage. Elle montre qu’un adulte et un jeune se trouvaient ensemble aux abords du marais et que le premier a nourri le second sur place. Un oiseau aperçu en vol, même identifié sans hésitation, n’aurait rien appris de tel sur son usage du site.

Le falcinelle se reconnaît à son bec long et recourbé vers le bas. Dans les eaux basses, il fouille la vase plutôt que de poursuivre ses proies à la surface. Son plumage sombre peut paraître presque uniforme à distance. Lorsque la lumière accroche les plumes, celles-ci prennent des reflets verts et cuivrés. L’espèce est largement répartie dans le monde, mais la SPNL indique qu’au Liban les observations restent peu fréquentes et concernent surtout des oiseaux de passage.

Un jeune nourri ne dit pas où se trouve le nid

La distinction compte. L’observation est compatible avec une nidification dans les environs, mais elle ne suffit pas à établir que le jeune est né à Ammiq. La SPNL ne signale ni nid, ni œufs, ni colonie dans son compte rendu. L’adulte et le jeune ont aussi pu gagner le marais après avoir quitté un autre site. La séquence documente donc un lieu de nourrissage et pose une question que les observations suivantes devront trancher. Elle ne justifie pas d’annoncer une première reproduction confirmée au Liban.

Ce que les marais offrent aux oiseaux

Dans l’ouest de la Békaa, au pied du Barouk, Ammiq réunit des roselières, des zones d’eau libre et des prairies humides. Le site est inscrit depuis 1999 au titre de la convention de Ramsar sur les zones humides. La pluie et la neige tombées sur les hauteurs du Barouk alimentent le système par l’intermédiaire de sources. L’étendue des eaux varie avec les saisons. La conservation du marais ne tient donc pas seulement à ce qui se passe dans ses limites : elle dépend aussi de l’eau qui lui parvient depuis les hauteurs.

Pour un oiseau migrateur, un marais peut servir de halte et de garde-manger. La scène filmée en 2025 montre qu’un même site peut également permettre à un adulte de continuer à nourrir un jeune. C’est déjà une observation précieuse, même si le lieu de naissance de ce jeune ibis reste inconnu.

Photo d’illustration : ibis falcinelle en vol dans les marais de Hiers-Brouage (France), le 8 juin 2026 ; elle ne montre pas l’observation d’Ammiq. TRinaud / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Image recadrée et titrée.

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