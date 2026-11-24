Yassine Jaber annonce des mutations au registre foncier, des saisines du parquet et de l’Inspection centrale et rappelle où signaler un blocage.

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Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a annoncé mardi 24 novembre des mutations dans quatre services du registre foncier libanais : Aley, Jezzine, Marjayoun et Tyr. Il a également saisi le parquet près la Cour de cassation et l’Inspection centrale au sujet de plusieurs agents. Son annonce ne donne ni le détail des dossiers transmis ni leur issue.

Quatre services concernés par les mutations

Jaber présente ces décisions comme une première application des mesures de contrôle annoncées la semaine précédente pour les services du ministère, dont la Direction générale des affaires foncières. Le communiqué relayé par l’Agence nationale d’information indique aussi que d’autres agents ont été mis à disposition. Il ne précise ni leur nombre, ni la date de prise de fonctions des agents mutés, ni d’éventuels changements de guichets ou d’horaires.

La Direction générale répertorie les services de Jezzine et de Marjayoun sous les intitulés Saïda–Jezzine et Marjayoun–Hasbaya. Le ministre a fait état de transmissions aux autorités compétentes ; cela ne signifie pas qu’une faute a été établie ou qu’une condamnation a été prononcée.

Où signaler un blocage ou une somme hors barème

Jaber a invité les usagers dont le dossier est bloqué ou à qui une somme en dehors des droits officiels est demandée à s’adresser au secrétariat du ministre ou à utiliser le formulaire « Plaintes » du site de la Direction générale des affaires foncières. Cette rubrique figure dans le plan du site de la Direction. Le communiqué ne donne pas de délai de réponse.

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