Le gouvernement espagnol a approuvé le passage de 19 à 20 semaines de congé de naissance et de soins pour chaque parent. Le total pour les familles monoparentales passe de 32 à 34 semaines. La date d’effet et les modalités d’application restent à vérifier dans le texte au Bulletin officiel.

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Le Conseil des ministres espagnol a approuvé mardi 24 novembre le passage de 19 à 20 semaines du congé rémunéré de naissance et de soins pour chaque parent. Le total prévu passe de 32 à 34 semaines pour les familles monoparentales. L’accord du Conseil ne suffit cependant pas à ouvrir les nouveaux droits : la publication du texte au Bulletin officiel de l’État reste l’étape à vérifier.

Une semaine de plus par parent, deux pour les familles monoparentales

La Sécurité sociale espagnole a confirmé la décision. Le dispositif reste individuel et non transférable : dans une famille avec deux parents, chacun dispose de son propre congé. La prestation est versée par la Sécurité sociale à hauteur de 100 % de la base de calcul applicable, et non par l’employeur sous la forme d’une nouvelle prime.

L’Espagne a aligné les congés des deux parents en 2021. Le décret-loi de juillet 2025 a ensuite porté la durée totale de 16 à 19 semaines par parent. Les 19 semaines comprennent six semaines obligatoires immédiatement après la naissance ou la décision d’adoption ou d’accueil, onze semaines à prendre avant le premier anniversaire de l’enfant ou dans les douze mois suivant la décision, et deux semaines qui peuvent être utilisées jusqu’à ses huit ans. C’est à partir de ce total que se mesure l’extension approuvée mardi.

Les modalités à vérifier dans le texte officiel

À ce stade, les deux totaux ont été confirmés. Pour les familles, la date d’effet, la répartition définitive des semaines entre les différentes périodes et le traitement des naissances ou adoptions antérieures dépendent du texte publié. Sans celui-ci, l’annonce du Conseil ne permet pas d’affirmer que les familles peuvent déjà demander la durée supplémentaire, ni que la mesure s’applique rétroactivement.

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