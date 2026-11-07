Crédit Mutuel Arkéa récupère une partie des fonds

Crédit Mutuel Arkéa a récupéré une partie des sommes détournées lors de la cyberattaque révélée le 4 novembre. Daniel Baal l’a annoncé vendredi 6 novembre, sans préciser le montant recouvré. Le groupe avait reconnu un ordre de grandeur supérieur à 100 millions d’euros. Les fonds bloqués, les sommes restituées et les pertes définitives restent à distinguer. La banque assure que les avoirs de ses clients sont préservés et dément une intrusion par Fortuneo. L’enquête judiciaire se poursuit sous la conduite de l’Office anticybercriminalité.

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Crédit Mutuel Arkéa a récupéré une partie des sommes dérobées lors de la cyberattaque révélée mercredi 4 novembre. Daniel Baal, président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel, l’a annoncé vendredi 6 novembre à la télévision. Il n’a précisé ni le montant recouvré ni la proportion des fonds retrouvés. La banque avait reconnu un détournement d’un ordre de grandeur supérieur à 100 millions d’euros. Le préjudice définitif reste donc à établir.

« Crédit Mutuel Arkéa a récupéré aujourd’hui déjà une partie », a déclaré Daniel Baal, selon ses propos rapportés par une agence de presse. Le mot « aujourd’hui » renvoie au vendredi 6 novembre, jour de son intervention. Cette annonce marque une avancée dans les démarches engagées pour retrouver l’argent. Elle ne constitue pas un bilan financier de l’attaque.

Crédit Mutuel Arkéa ne chiffre pas encore ses pertes

Le dirigeant a confirmé que les sommes dérobées dépassaient 100 millions d’euros en ordre de grandeur. Le chiffre plus précis de 118 millions d’euros circule dans la presse française. Arkéa ne l’a toutefois pas validé comme montant exact. Dans ses précisions publiées le 4 novembre, le groupe acceptait seulement l’ordre de grandeur de cette estimation.

Trois éléments doivent encore être distingués : les opérations frauduleuses, les fonds immobilisés et les sommes effectivement récupérées. Dès mercredi, la banque indiquait avoir obtenu le blocage d’une partie de l’argent. Elle poursuivait d’autres démarches pour le recouvrer. La déclaration de vendredi ne permet pas de savoir si les fonds mentionnés par Daniel Baal correspondent aux sommes déjà bloquées.

Cette distinction compte pour l’évaluation du préjudice. Un montant détourné ne devient pas nécessairement une perte définitive si des fonds peuvent être restitués. À l’inverse, l’annonce d’une récupération partielle ne renseigne pas sur la totalité des sommes encore recherchées. Aucun pourcentage de récupération ne peut être déduit des informations rendues publiques.

Arkéa affirme que les montants en jeu ne menacent pas sa santé financière. Le groupe n’a pas accompagné cette appréciation d’un décompte détaillé des fonds sortis, bloqués et récupérés. La publication d’un tel bilan permettra de mesurer l’effet des démarches en cours.

Le compte propre de la banque a servi aux transferts

Dans son communiqué complémentaire du 4 novembre, Arkéa décrit des transferts effectués depuis son compte propre vers d’autres établissements bancaires. Le groupe affirme que les attaquants n’ont pas utilisé les comptes des clients de ses fédérations ou de ses filiales.

La banque situe le point d’entrée sur la plateforme d’un prestataire. Elle ne donne pas son nom. Elle dément une intrusion par Fortuneo, sa filiale de banque en ligne, contrairement aux premières informations parues dans la presse. Elle écarte également une erreur humaine en son sein et décrit une attaque venue de l’extérieur.

Ces précisions exposent la version de l’établissement. Elles ne constituent pas les conclusions de l’enquête. Le rôle exact du prestataire et le mécanisme ayant permis les virements restent à éclaircir. Aucun élément public ne permet d’attribuer une responsabilité pénale à une personne ou à une entreprise nommée.

Arkéa évoque aussi une possible conversion de l’argent en cryptomonnaies, après son transfert vers d’autres acteurs bancaires. La formulation retenue reste conditionnelle. Elle ne suffit pas à établir que l’intégralité des fonds détournés aurait suivi ce parcours, ni à identifier leur destination finale.

Des virements retardés, des avoirs préservés selon Arkéa

Le groupe a suspendu certaines transactions après avoir détecté l’attaque. Il présente cette mesure comme une précaution destinée à empêcher de nouveaux mouvements frauduleux. Pour des clients, la conséquence annoncée a été un retard dans l’exécution de virements.

Dans sa communication du 4 novembre, la banque indiquait que la quasi-totalité des opérations avait repris dans la matinée. Elle disait avoir effectué des vérifications et renforcé ses mesures de sécurité avant cette reprise. Ce point de situation ne constitue pas un relevé en temps réel de chaque service ou de chaque opération.

Arkéa assure que l’incident n’a entraîné aucune conséquence sur les avoirs de ses clients. Daniel Baal a repris cette assurance vendredi, en rappelant qu’aucun compte de particulier n’avait été touché selon la banque. Les informations disponibles portent ainsi sur une fraude visant les fonds du groupe, et non sur un prélèvement généralisé dans l’épargne des clients.

Le périmètre mérite d’être précisé. Crédit Mutuel Arkéa regroupe notamment les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, ainsi que Fortuneo. La Confédération nationale du Crédit Mutuel, présidée par Daniel Baal, chapeaute les différentes fédérations. Les deux structures ne se confondent pas.

L’enquête se poursuit, sans attribution annoncée

La section cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête après une plainte déposée mercredi, selon les informations judiciaires rapportées par la presse française. Les investigations portent sur une atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée. Elles ont été confiées à l’Office anticybercriminalité.

Daniel Baal a indiqué vendredi ne pas pouvoir dire si cette attaque était française ou étrangère. Aucune origine géographique ne peut donc être déduite de ses déclarations. Arkéa dit travailler avec les autorités judiciaires et policières pour reconstituer l’origine et le déroulement des opérations.

La banque maintient par ailleurs une alerte préventive contre l’hameçonnage. Elle rappelle à ses clients de ne jamais communiquer leurs identifiants, mots de passe, numéros de carte ou codes de validation reçus par SMS. Dans ses précisions, elle explique cette mise en garde par le risque d’escroqueries exploitant l’actualité de l’attaque. Cet avertissement ne constitue pas, à lui seul, la confirmation d’une fuite de données clients.

Les prochaines précisions attendues concernent le montant effectivement recouvré et les fonds encore recherchés. La récupération partielle annoncée le 6 novembre laisse ces deux chiffres ouverts.

Photo d’archives du siège au Relecq-Kerhuon, 21 septembre 2023 : FJaffres / Focale fixe, via Wikimedia Commons. Couverture assistée par IA à partir de la photographie réelle. Photographie et adaptation sous CC BY-SA 4.0. Photographie source.

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