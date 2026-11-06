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Baie Saint-Georges : le Beyrouth mythique d’avant-guerre

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Baie Saint-Georges : le Beyrouth mythique d'avant-guerre

Construit en 1934 par l'architecte Auguste Perret, l'hôtel Saint-Georges et son Yacht Club incarnent le glamour de Beyrouth : Elizabeth Taylor, Richard Burton, le Shah d'Iran y côtoient les politiciens libanais venus négocier dans cette crique mythique. La guerre civile de 1975 en fait un champ de bataille, l'attentat contre Rafic Hariri en 2005 stoppe sa reconstruction, et une bataille juridique l'oppose à Solidere. Aujourd'hui encore, l'immeuble reste une carcasse vide, fantôme du Beyrouth d'antan.

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