L’ABL annonce une grève chaque mercredi dès le 18 novembre contre le traitement fiscal des exercices 2020–2024. Le ministère des Finances maintient sa position, tout en rappelant une prolongation au 15 décembre du délai de rectification des déclarations et en laissant le dialogue ouvert.

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L’Association des banques du Liban annonce une grève d’avertissement chaque mercredi à partir du 18 novembre. Elle conteste la révision des déclarations fiscales des années 2020 à 2024, notamment le traitement des écarts de change et des provisions sur les euro-obligations. Le ministère des Finances lui répond que le dialogue reste ouvert, mais refuse de céder à la pression.

Les banques libanaises entendent faire pression sur les autorités par un mouvement hebdomadaire. Réunie lundi 16 novembre 2026, l’Association des banques du Liban (ABL) a décidé à l’unanimité d’appeler à une grève chaque mercredi au cours des prochaines semaines. La première journée est fixée au 18 novembre.

Le différend porte sur une demande du ministère des Finances de modifier les déclarations fiscales des établissements pour les exercices 2020 à 2024. L’association refuse notamment le traitement envisagé pour les écarts de change et la réintégration de provisions sur les euro-obligations dans l’assiette imposable. Elle demande le retrait de cette démarche et une correction des textes, si nécessaire, lors de l’examen du budget au Parlement.

Mise à jour du 16 novembre 2026 : ajout de la réponse du ministère des Finances.

Les Finances maintiennent leur position, avec un délai au 15 décembre

Dans sa réponse du 16 novembre, le ministère des Finances affirme appliquer les règles fiscales en vigueur à tous les secteurs, sans exception, et invoque l’avis n° 11/2025 de la Commission de législation et de consultation. Selon lui, le délai accordé aux banques pour rectifier leurs déclarations a été prolongé, à la demande de l’ABL, jusqu’au 15 décembre 2026.

Le ministère précise que cette période doit permettre des réunions avec l’administration fiscale pour examiner les observations des établissements et clarifier le traitement technique. Il reproche aux banques d’avoir choisi la grève plutôt que de poursuivre ce processus et refuse que les perturbations imposées aux citoyens servent de moyen de pression.

Il soutient aussi que la protection des déposants ne justifie pas une exemption fiscale sectorielle. Tout en maintenant le dialogue, il demande que le désaccord soit traité sur la base des faits, des documents et des voies légales. Ce communiqué expose sa position, sans reproduire le texte intégral de l’avis juridique cité.

Une grève bancaire reconductible, mais pas irrévocable

L’ABL présente le mouvement comme un avertissement. Son communiqué ne fixe pas de date de fin. Il donne toutefois à son conseil d’administration le pouvoir de suspendre ou d’annuler la grève en fonction de la réponse des autorités. Le même conseil pourra aussi décider d’une escalade, sans revenir devant l’assemblée générale.

Cette délégation laisse donc ouvertes deux évolutions opposées : un arrêt du mouvement si un compromis intervient, ou son durcissement si les demandes demeurent sans réponse. À ce stade, seule la cadence du mercredi est annoncée.

Pour les clients, la première échéance à prendre en compte est le mercredi 18 novembre. Le communiqué ne détaille pas les modalités d’application par établissement. Il ne précise pas davantage le fonctionnement des automates, des services numériques ou d’éventuelles opérations maintenues. L’annonce d’une grève ne permet donc pas, à elle seule, de conclure à l’arrêt de tous les canaux bancaires.

Des gains de change contestés par l’ABL

L’association soutient que les écarts issus de la seule réévaluation des comptes, provoquée par la dépréciation de la livre libanaise, ne constituent pas des bénéfices effectivement réalisés. Selon son argumentation, ces écritures ne traduisent ni un enrichissement réel des banques ni une capacité contributive supplémentaire.

La distinction est comptable, mais son effet est financier. Une hausse de la valeur d’un poste exprimé en livres peut résulter d’un changement du taux de conversion. Elle ne signifie pas nécessairement qu’une somme équivalente est entrée dans la trésorerie de l’établissement. Le traitement fiscal dépend toutefois de la nature précise des écritures et des règles applicables ; la position défendue par les banques ne vaut pas, en elle-même, décision de droit.

L’ABL demande ainsi d’exclure de la base taxable les gains comptables non réalisés visés par sa contestation. Elle lie cette revendication aux discussions parlementaires sur le projet de budget, qui pourraient offrir un cadre à une modification législative.

Les provisions sur les euro-obligations au cœur du conflit

Le second volet concerne les provisions constituées sur les euro-obligations de l’État libanais. L’association affirme qu’elles répondent à des pertes liées au défaut souverain et qu’elles ont été établies conformément aux règles comptables et prudentielles. Elle conteste leur réintégration dans le revenu soumis à l’impôt.

Une provision traduit dans les comptes un risque de perte ou une dépréciation. Sa reconnaissance comptable et sa déductibilité fiscale sont deux questions distinctes. C’est précisément leur articulation que les banques demandent de revoir : elles veulent que les montants concernés restent hors de l’assiette imposable.

Dans son communiqué, l’ABL avertit que le recouvrement des impôts contestés absorberait une partie des liquidités encore disponibles et réduirait la capacité des établissements à restituer les dépôts. Il s’agit de l’argument avancé par l’association. Le texte ne chiffre ni le montant total de l’impôt en jeu ni son effet détaillé sur les remboursements aux déposants.

Les deux parties défendent donc des lectures opposées des obligations fiscales et de leur effet sur les déposants. La réponse du ministère ne constitue pas une annonce de suspension de la grève. Dans l’immédiat, le conseil d’administration de l’ABL conserve la possibilité de modifier le calendrier de mobilisation avant ou après la première journée annoncée du 18 novembre.

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