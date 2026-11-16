La commission des Finances demande un état consolidé des dépenses liées à la guerre, notamment au Sud, pour examiner le budget 2027. Ibrahim Kanaan réclame aussi des précisions sur les prêts, les dons et les comptes publics, après l’approbation en commission des crédits de plusieurs organismes et administrations de l’État.

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La commission parlementaire des Finances et du Budget a demandé, lundi 16 novembre, un relevé regroupant les dépenses publiques liées aux conséquences de la guerre, notamment au Liban-Sud. Présidée par Ibrahim Kanaan, elle veut disposer de cette vue d’ensemble pour apprécier les besoins inscrits dans le projet de budget 2027, au-delà des seuls crédits du Conseil du Sud.

La séance a abouti à l’approbation, en commission, des crédits du secrétariat général du Conseil supérieur de défense, du Conseil du Sud, du Conseil du développement et de la reconstruction, de la Direction centrale des statistiques et de la Direction générale de la Sûreté de l’État. Cette étape ne constitue pas l’adoption du budget par le Parlement.

Les organismes concernés ont été invités à fournir des rapports détaillés sur leurs missions et leurs dépenses. L’enjeu est de rapprocher les montants demandés des interventions effectivement réalisées, alors que plusieurs administrations prennent en charge des conséquences distinctes d’une même guerre.

Regrouper les dépenses dispersées entre ministères

La commission a demandé au ministère des Finances de réunir les dépenses engagées par l’ensemble des ministères et organismes concernés. Le périmètre doit donc dépasser celui du Conseil du Sud : il comprend notamment les frais d’hospitalisation relevant du ministère de la Santé ainsi que les interventions des Affaires sociales et des Travaux publics.

Ce travail doit permettre de déterminer les besoins de l’année prochaine sur une base commune. Une enveloppe inscrite au budget d’un organisme ne suffit pas, à elle seule, à rendre compte de l’effort public, lorsque d’autres administrations financent les soins, l’aide aux ménages ou les travaux.

Ibrahim Kanaan a évoqué un montant d’environ 10 milliards de dollars pour les dommages subis par le Liban, particulièrement dans le Sud, en précisant qu’il s’agissait du chiffre communiqué à la commission. Ce montant doit être lu comme une évaluation rapportée au cours des travaux parlementaires, non comme un bilan définitif : selon le député, les opérations se poursuivent et les données restent suivies.

Distinguer les causes des dommages

Le Haut Comité de secours a, pour sa part, été invité à distinguer les dommages dus aux attaques israéliennes de ceux liés à d’autres sinistres, notamment les dégâts touchant des bâtiments à Tripoli, au Kesrouan et dans d’autres régions. Cette séparation doit permettre d’identifier les besoins propres à chaque catégorie d’intervention.

La situation d’Aïn Saadé a également été soulevée. Selon les éléments présentés par Ibrahim Kanaan, plus de 49 familles ont été touchées. Des associations ont contribué à des travaux de renforcement de bâtiments, mais des allocations d’hébergement et d’autres obligations financières restent à compléter.

Prêts, dons et justificatifs au cœur du contrôle

Au-delà des dégâts de guerre, la commission a demandé au ministère des Finances une liste des prêts et des dons. Elle entend comparer les crédits prévus dans le budget avec les sommes effectivement dépensées, afin de disposer d’une lecture plus précise des financements et de leur utilisation.

La Direction générale de la Sûreté de l’État doit également transmettre des explications écrites sur ses dépenses d’hospitalisation et de carburant. Cette demande de précisions accompagne l’examen de ses crédits ; elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à une irrégularité.

Ibrahim Kanaan a par ailleurs indiqué que la commission avait reçu les comptes jusqu’à l’année 2022. Il a réclamé les éléments concernant 2023, 2024, 2025 et 2026 pour permettre les comparaisons nécessaires. L’exercice 2026 étant encore en cours, cette demande ne doit pas être confondue avec le constat d’un retard de clôture de ses comptes définitifs.

L’examen du projet de budget doit se poursuivre mardi 17 novembre avec les crédits du ministère de l’Énergie et de l’Eau, ainsi que de ses administrations et établissements, selon le calendrier parlementaire. Pour les dépenses liées à la guerre, la prochaine étape attendue reste la transmission des rapports et des relevés demandés, avant de pouvoir mesurer précisément les besoins couverts par les crédits de 2027.

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