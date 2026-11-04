Dahr el-Baïdar : les auditions attendues le 5 novembre

Les investigations préliminaires dans l’affaire du camion d’explosifs de Dahr el-Baïdar sont terminées. Les procès-verbaux, images et données téléphoniques doivent compléter le dossier du parquet militaire. La juge Ghada Bou Alwan a fixé au 5 novembre l’interrogatoire du chauffeur et de son accompagnateur. Cette étape ne constitue ni un jugement ni un renvoi au Conseil de justice. Les prochaines informations devront confirmer le déroulement des auditions et les décisions prises, sans anticiper les responsabilités individuelles ni la portée des éléments recueillis.

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Les investigations préliminaires des Forces de sécurité intérieure dans l’affaire des explosifs de Dahr el-Baïdar sont terminées. Les procès-verbaux techniques doivent compléter le dossier du parquet militaire. Le chauffeur du camion et son accompagnateur doivent être interrogés jeudi 5 novembre.

Le dossier franchit une nouvelle étape procédurale. Les éléments transmis comprennent des images de surveillance et des données extraites de téléphones appartenant à trois personnes poursuivies. Leur remise au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, Claude Ghanem, intervient en complément des poursuites déjà engagées.

Cette transmission ne signifie pas que la justice a terminé son travail. Elle met fin à une phase d’investigations conduites par la branche des renseignements des FSI. L’instruction doit encore examiner les éléments recueillis, entendre les personnes concernées et déterminer leur portée.

Dahr el-Baïdar : les auditions annoncées pour le 5 novembre

La première juge d’instruction militaire, Ghada Bou Alwan, a fixé au jeudi 5 novembre l’interrogatoire des deux hommes détenus : le chauffeur du camion et son accompagnateur. À ce stade, il s’agit d’une audience prévue. Son déroulement et les décisions qui pourraient suivre ne sont pas encore connus.

La distinction importe dans un dossier très exposé politiquement. La programmation d’un interrogatoire n’annonce ni une remise en liberté ni une condamnation. Elle ne permet pas non plus de préjuger des réponses des personnes entendues.

Ce que les pièces techniques peuvent établir

Les images de surveillance et les contenus téléphoniques font partie des matériaux à examiner. Leur présence au dossier ne révèle pas, à elle seule, ce qu’ils démontrent. Il faut encore apprécier leur origine, leur intégrité, leur contexte et leur relation avec les faits poursuivis.

Un échange téléphonique peut nécessiter une mise en contexte. Une image doit être rapprochée d’un lieu, d’un horaire et d’autres éléments. Il serait donc trompeur de présenter l’existence d’une expertise comme une preuve suffisante de toutes les accusations.

Les détails techniques rendus publics restent limités. Aucune retranscription complète des communications ni analyse intégrale des images ne permet ici de reconstituer les responsabilités. Le traitement judiciaire du dossier doit conserver cette distinction entre éléments recueillis et faits définitivement établis.

Le débat sur le Conseil de justice se poursuit

L’affaire reste au centre d’un conflit politique sur son éventuel renvoi au Conseil de justice. Les Forces libanaises continuent de défendre cette saisine. Le désaccord a pesé sur la participation de leurs ministres aux réunions gouvernementales.

La transmission des procès-verbaux au parquet militaire ne règle pas, par elle-même, ce conflit institutionnel. Elle décrit l’avancement du dossier dans le circuit judiciaire où il se trouve. Aucun renvoi accompli au Conseil de justice ne peut être déduit de cette nouvelle étape.

Le débat politique porte sur la juridiction et sur l’autorité de l’État. L’instruction doit, elle, établir les actes et les responsabilités individuelles. Les prises de position des partis ne remplacent pas les décisions motivées des magistrats.

La prochaine étape reste judiciaire

Les personnes poursuivies demeurent présumées innocentes. Les divergences entre les décomptes de suspects publiés auparavant empêchent aussi de reprendre un total sans préciser son périmètre. Les nouveaux éléments disponibles concernent surtout la transmission technique et les deux auditions annoncées.

Le rendez-vous du 5 novembre permettra de suivre la poursuite de l’instruction. Il faudra ensuite vérifier quelles auditions ont effectivement eu lieu et quelles décisions ont été prises, plutôt que d’anticiper leur résultat à partir de la clôture des seules investigations préliminaires.

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