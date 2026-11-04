Trichinellose : les contrôles remontent la filière

Le ministre de la Santé affirme que des examens documentent des cas de trichinellose, sans présenter de bilan national détaillé. L’alerte sanitaire s’accompagne d’un contrôle des circuits de viande : le ministre de l’Économie demande en quarante-huit heures un recensement des entrepôts autorisés ou non. La provenance, la conservation et le transport doivent être vérifiés. Les résultats attendus devront distinguer patients, prélèvements alimentaires et infractions. Les autorités rappellent aussi les précautions sur les viandes crues ou insuffisamment cuites et l’importance d’une consultation en cas de symptômes suspects.

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Le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, affirme que des examens de laboratoire documentent des cas de trichinellose au Liban. Dans un entretien publié le 4 novembre, le ministre donne un nom précis au risque sanitaire qui a déclenché la mobilisation des autorités : une maladie parasitaire, et non une simple intoxication alimentaire indifférenciée. Ses déclarations ne s’accompagnent toutefois pas d’un bilan national détaillé des patients, des prélèvements et des résultats.

Cette distinction compte dans la lecture du dossier. L’alerte du ministère, publiée le 30 octobre, portait sur des cas suspects et annonçait des investigations épidémiologiques et biologiques. Le ministre évoque désormais des résultats confirmant des infections. Cela ne permet pas de présenter chaque signalement comme un cas confirmé, ni d’attribuer toutes les maladies rapportées à une même origine.

Trichinellose et contrôles alimentaires : deux enquêtes liées

Le volet sanitaire cherche à identifier les personnes atteintes et à reconstituer leurs expositions alimentaires. Le volet de contrôle porte sur les produits, leur origine et les conditions de leur circulation. Ces démarches doivent se rejoindre pour établir un lien documenté entre un repas, un lot de viande et une contamination.

Rakan Nassereddine évoque des pratiques de mélange de viandes et dénonce une fraude. Ces accusations restent à rattacher aux résultats de l’enquête pour identifier les produits et les responsables concernés. Elles ne justifient pas de désigner indistinctement les restaurants, les bouchers ou l’ensemble d’une filière.

Le ministre insiste aussi sur la nécessité de remonter avant la préparation du repas. Il demande davantage de contrôles dans les entrepôts et les abattoirs. La propreté visible d’un restaurant ne renseigne pas, à elle seule, sur tout le parcours des viandes qu’il reçoit.

Quarante-huit heures pour recenser les entrepôts

Le 3 novembre, le ministre de l’Économie et du Commerce, Amer Bissat, a demandé aux agents de la protection du consommateur une intervention immédiate. Il leur a fixé un délai de quarante-huit heures pour transmettre les noms des entrepôts de viande, autorisés ou non, ainsi que les informations disponibles sur leur activité.

Les vérifications demandées portent sur la provenance des viandes, leur conservation, leur réfrigération et leur validité dans les boucheries, les restaurants et les points de vente. Elles incluent également la collecte d’informations sur les abattoirs et les transports soupçonnés de ne pas respecter les conditions requises.

Les données doivent être mises à la disposition de l’Autorité libanaise de sécurité alimentaire, en coordination avec les administrations concernées et sous la supervision du parquet de cassation. Le délai annoncé concerne donc une remontée d’informations. Il ne constitue ni la preuve que tous les sites ont déjà été visités ni un bilan des infractions constatées.

Les précautions rappelées par le ministère

La trichinellose se transmet par la consommation de viande contaminée crue ou insuffisamment cuite. Le ministère de la Santé rappelle qu’elle ne passe pas directement d’une personne à une autre. Il recommande d’éviter les viandes crues ou mal cuites et de s’approvisionner auprès de circuits soumis au contrôle.

La congélation, le salage et le fumage ne doivent pas être considérés comme une garantie contre le parasite. Des troubles digestifs, puis une fièvre, des douleurs musculaires ou un gonflement autour des yeux peuvent motiver une consultation après une exposition alimentaire suspecte. Ces signes ne suffisent pas, à eux seuls, à poser un diagnostic.

Le ministère invite les personnes concernées à consulter un médecin et souligne l’intérêt d’une prise en charge précoce. L’alerte ne permet pas de conclure qu’un produit est contaminé sur son seul aspect ou sur une rumeur concernant son lieu de vente.

Des résultats encore à préciser

Rakan Nassereddine reconnaît un nombre insuffisant d’inspecteurs sanitaires. Il présente la coopération entre administrations comme un moyen de renforcer la prévention plutôt que de limiter l’action à la fermeture d’un établissement après la survenue de cas.

Le prochain bilan devra distinguer les patients suspectés et confirmés, les prélèvements alimentaires positifs, les sites inspectés et les mesures effectivement prises. Sans ces éléments, l’alerte justifie la vigilance et les contrôles, mais ne permet pas de mesurer l’étendue exacte de l’épisode ni d’établir publiquement les responsabilités individuelles.

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