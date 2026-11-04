Après la FINUL : soutien et surveillance à distinguer

La mission européenne créée le 12 octobre doit soutenir les institutions libanaises. Son lancement opérationnel reste une étape distincte. Formation, conseil et surveillance internationale répondent à des besoins différents. Les aides déjà décidées pour l’armée ne constituent pas automatiquement son budget, ni celui d’une future présence internationale dans le Sud. Le mandat initial, les fonctions civiles et militaires et le calendrier de retrait des Casques bleus doivent être examinés séparément. Une création juridique ne prouve pas un déploiement effectif, tandis que la fin des opérations précède le départ matériel des personnels.

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La mission européenne EUSM Lebanon existe juridiquement depuis le 12 octobre. Son lancement opérationnel exige encore une décision distincte. Son mandat de soutien aux institutions libanaises ne constitue pas, en lui-même, un dispositif de remplacement des patrouilles et de la surveillance assurées par la FINUL.

À l’approche de la fin des opérations de la force onusienne, prévue le 31 décembre 2026, deux questions se croisent sans se confondre. La première concerne les capacités de l’armée libanaise et des Forces de sécurité intérieure. La seconde porte sur la présence internationale qui pourra observer les incidents, entretenir les liaisons et contribuer à prévenir une escalade dans le Sud.

La création de la mission européenne apporte une réponse institutionnelle à la première question. Elle ne règle pas automatiquement la seconde. Cette différence est déterminante pour apprécier les annonces de soutien, les discussions sur les effectifs et les scénarios de déploiement.

Mission européenne au Liban : une création en deux étapes

Le Conseil de l’Union européenne a établi EUSM Lebanon le 12 octobre, après une invitation des autorités libanaises. Le mandat initial annoncé est de trois ans. La mission réunit un pilier militaire et un pilier civil sous une même direction politique.

La création juridique n’équivaut toutefois pas au début des opérations. Le Conseil a prévu une décision séparée de lancement, après l’achèvement de la planification opérationnelle. La préparation doit donc être distinguée de la présence effective d’équipes sur le terrain.

Il serait également prématuré de transformer des évaluations d’effectifs ou des hypothèses de rotation entre pays en organisation définitivement arrêtée. Une annonce de mandat fixe des objectifs et un cadre. Elle ne démontre pas, à elle seule, que les personnels, les équipements et les arrangements pratiques sont déjà en place.

Former les forces libanaises plutôt que se substituer à elles

Le volet militaire doit conseiller et former l’armée, notamment pour les frontières terrestres, la sécurité maritime, le renseignement, la surveillance et la lutte contre la contrebande. Le volet civil doit accompagner les Forces de sécurité intérieure, développer leurs capacités et leurs structures de formation, ainsi que soutenir la gouvernance de la sécurité portuaire.

Ces fonctions relèvent de l’assistance aux institutions nationales. Leur résultat attendu est une meilleure capacité libanaise à exercer les tâches de sécurité. Ce n’est pas la même chose qu’une force étrangère disposant de son propre mandat de patrouille, de constatation des violations ou de liaison entre deux armées.

La différence apparaît dans une situation concrète. Former une unité à surveiller une frontière peut améliorer son travail quotidien. Cela ne désigne pas pour autant l’autorité qui établira un constat international lorsqu’un incident sera contesté par les parties. Les deux besoins peuvent être complémentaires, mais leurs responsabilités doivent être définies séparément.

Le calendrier de la FINUL reste un dossier distinct

La résolution 2790 prévoit la fin des opérations de la FINUL le 31 décembre 2026, suivie de son retrait dans l’année suivante. La date de cessation des opérations et la fin matérielle du départ ne sont donc pas interchangeables.

Cette transition soulève des questions qui dépassent la formation militaire. Elle concerne les capacités d’observation, les circuits de communication, la protection des personnels et les moyens permettant d’éviter qu’un incident local ne s’aggrave. Un dispositif de soutien à l’armée n’hérite pas automatiquement de toutes ces fonctions.

L’Union européenne a elle-même défendu l’importance d’une présence des Nations unies dans l’après-FINUL. Cette position souligne que l’appui européen et l’avenir du rôle onusien restent deux chantiers. Leur coordination peut être recherchée sans annoncer qu’ils ont déjà été réunis dans une solution unique.

Les aides financières ne sont pas le budget de la mission

Autre distinction nécessaire : les financements accordés à l’armée ne correspondent pas tous au fonctionnement d’EUSM Lebanon. Le soutien de la Facilité européenne pour la paix atteint 182 millions d’euros depuis 2022. Il comprend la mesure de 100 millions d’euros adoptée le 4 juin 2026.

Ces deux chiffres ne doivent pas être additionnés. Les 100 millions sont inclus dans les 182 millions. Le paquet de juin porte notamment sur le contrôle territorial, la connaissance de la situation, la sécurité maritime, la protection de sites militaires et les soins de santé.

Il s’agit d’un soutien distinct, que la nouvelle mission doit compléter et faciliter. Le total des mesures d’aide ne permet donc pas de déduire un budget opérationnel propre à la mission, ni de chiffrer les moyens d’une éventuelle présence chargée de surveiller le Sud.

Pour mesurer la prochaine étape, les éléments décisifs seront la décision de lancement, les tâches effectivement confiées aux équipes et les arrangements concernant la présence internationale après la FINUL. Tant que ces pièces ne sont pas réunies, il faut distinguer une mission créée, un déploiement réalisé et un mécanisme de surveillance agréé.

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