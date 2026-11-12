DC Studios : Latcham succédera à Gunn et Safran

Jeremy Latcham prendra la direction de DC Studios le 1er décembre 2026. Skydance a annoncé sa nomination pour succéder à James Gunn et Peter Safran, après quatre années à la tête du studio. Les deux hommes continueront leur travail de création et de production, notamment sur Man of Tomorrow. Ancien cadre de Marvel, Latcham supervisera le cinéma, la télévision et l’animation. Cette transition intervient un mois après le rachat de Warner Bros. Discovery et ne s’accompagne d’aucune annonce d’annulation du prochain Superman.

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La direction de DC Studios va changer le 1er décembre. Skydance a annoncé lundi 9 novembre 2026 la nomination de Jeremy Latcham à la tête du studio américain. L’ancien cadre de Marvel succédera à James Gunn et Peter Safran, qui conserveront des activités de création et de production. Leur départ de la direction intervient quatre ans après leur nomination et un mois après le rachat de Warner Bros. Discovery.

Latcham prendra les fonctions de président et de directeur de la création. Il supervisera les films, les séries télévisées et l’animation de DC Studios. Son mandat couvrira le développement des projets, leur production, les relations avec les talents et la stratégie. Il rendra compte à Dana Goldberg et Josh Greenstein, coprésidents du Skydance Motion Picture Group.

L’annonce distingue donc la responsabilité du studio du travail sur ses œuvres. Gunn et Safran quittent leurs fonctions de codirigeants, mais ils ne rompent pas leurs liens avec DC. Skydance présente cette transition comme un retour à leurs activités de cinéastes et de producteurs.

DC Studios maintient Gunn et Safran sur Man of Tomorrow

Le projet le plus directement concerné reste Man of Tomorrow, le prochain film de James Gunn consacré à Superman. Gunn et Safran continueront d’y travailler, notamment durant sa postproduction. Le long métrage doit sortir aux États-Unis le 9 juillet 2027. Le changement annoncé lundi ne s’accompagne pas d’un retrait de ce film.

Dans leur déclaration commune, les deux responsables sortants mettent en avant les projets développés durant leur mandat. Ils citent notamment le retour de Superman, Peacemaker, Creature Commandos, Lanterns et Clayface. Ils remercient les équipes artistiques et techniques, ainsi que les dirigeants qui les ont accompagnés.

Gunn et Safran présentent aussi leur successeur comme un partenaire créatif qu’ils connaissent déjà. Ils disent vouloir poursuivre le prochain chapitre consacré à Clark Kent et Lex Luthor. Cette formulation confirme leur participation à la suite de Superman, sans préciser tous leurs futurs engagements au sein du groupe.

Le communiqué cite aussi les productions en cours, dont The Batman Part II, avec Robert Pattinson, et la série The People v. Gorilla Grodd, attendue en 2027. Il ne présente donc pas la transition comme un arrêt de l’ensemble du programme. Les prochains arbitrages relèveront de la nouvelle direction, tandis que plusieurs œuvres conservent déjà leurs équipes.

Jeremy Latcham, de Marvel aux grandes franchises

Le nouveau patron arrive avec une expérience directement liée au cinéma de superhéros. Il a travaillé treize ans chez Marvel Studios. Son parcours comprend Iron Man, dont il était producteur associé, puis Iron Man 2, comme coproducteur.

Il figure également parmi les producteurs exécutifs de The Avengers, Avengers: Age of Ultron et Spider-Man: Homecoming. Il a occupé cette même fonction sur Les Gardiens de la Galaxie, réalisé par James Gunn. Les deux hommes ont ainsi déjà collaboré sur une adaptation majeure de bandes dessinées.

Cette expérience associe le lancement de personnages à la construction d’un ensemble de films liés entre eux. Elle correspond au périmètre confié aujourd’hui à Latcham, qui dépasse la production d’un seul long métrage. Son poste chez DC couvrira plusieurs formats et les équipes chargées de les développer.

Après Marvel, Latcham a également produit Sale Temps à l’hôtel El Royale. En mai 2020, Entertainment One avait annoncé un accord de production avec lui. Le premier projet prévu concernait alors l’adaptation de Donjons et Dragons. Paramount le crédite parmi les producteurs de Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs, sorti en 2023.

Quatre années de reconstruction autour de Gunn et Safran

James Gunn et Peter Safran avaient pris les commandes de DC Studios à la fin de 2022. Leur mission consistait à réunir les adaptations sous une vision créative commune. Gunn cumulait ce rôle de dirigeant avec celui de scénariste et de réalisateur.

Le nouveau Superman a constitué une étape centrale de cette relance. Gunn a écrit et réalisé le film, avec David Corenswet dans le rôle principal et Rachel Brosnahan en Lois Lane. Le tournage avait commencé en février 2024, avant une sortie américaine le 11 juillet 2025.

DC avait présenté ce film comme le premier long métrage de son nouvel univers partagé. Le principe consiste à relier des personnages et des événements entre plusieurs productions. La télévision participe aussi à cet ensemble, notamment avec la deuxième saison de Peacemaker.

La succession concerne donc autant une organisation de production qu’un programme de films. Latcham reprend un studio dont plusieurs projets ont déjà leurs équipes, leurs personnages et leur calendrier. La poursuite de Man of Tomorrow avec Gunn et Safran constitue le principal engagement concret détaillé dans l’annonce de lundi.

Une transition après le rachat de Warner Bros. Discovery

Ce changement intervient dans un groupe récemment élargi. Le 6 octobre 2026, Paramount a annoncé avoir achevé l’acquisition de Warner Bros. Discovery. L’ensemble issu de cette opération porte le nom de Skydance et rassemble notamment Paramount, Warner Bros., HBO et leurs activités audiovisuelles.

David Ellison, président et directeur général de Skydance, et Ynon Kreiz, codirecteur général, remercient Gunn et Safran pour leur travail. Ils saluent les bases posées pour DC Studios et annoncent une transition collaborative avec Latcham.

La nouvelle organisation place désormais le responsable de DC sous l’autorité des deux coprésidents du groupe cinéma. Son périmètre reste néanmoins étendu à la télévision et à l’animation. La prise de fonctions du 1er décembre sera la prochaine étape officielle, avant la sortie de Man of Tomorrow en juillet 2027.

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