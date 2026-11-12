Aoun lie souveraineté et reconstruction du Sud

Joseph Aoun associe la souveraineté au monopole des armes, mais aussi à la reconstruction et aux conditions de vie dans le Sud. Devant le Leaders Club, le 11 novembre, il défend l’accord-cadre et reçoit deux études économiques. Une autre rencontre porte sur les besoins des villages frontaliers. Les propositions concernent les soins, l’emploi, l’enseignement et les services essentiels. Aucun financement nouveau ni calendrier de mise en œuvre n’est annoncé. Les déclarations restent distinctes des projets effectivement approuvés.

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Joseph Aoun lie l’autorité de l’État à deux exigences : réserver les armes aux institutions et rendre possible la vie économique dans le Sud. Devant une délégation du Leaders Club, reçue à Baabda le 11 novembre, le président a défendu l’accord-cadre tout en insistant sur la reconstruction. Il ne présente pas celle-ci comme un simple accompagnement du dossier sécuritaire, mais comme une composante des objectifs libanais.

La souveraineté passe aussi par la reconstruction

Le chef de l’État maintient son appréciation de l’accord-cadre comme la meilleure option disponible. Il appelle à préserver la cohésion intérieure face aux évolutions régionales. Cette défense politique ne s’accompagne pas de l’annonce d’un nouvel accord, d’un calendrier de retrait ou d’un programme de travaux financé.

Pour Joseph Aoun, le déploiement de l’autorité publique doit permettre aux habitants du Sud de vivre en sécurité et de disposer de perspectives économiques. Il associe ainsi reconstruction, conditions sociales et possibilité de rester sur place. Le président réaffirme en parallèle son soutien à l’armée et aux forces de sécurité, dont il considère les missions indissociables de la souveraineté.

Cette intervention prolonge les propos tenus le 10 novembre devant le ministre de la Défense, Michel Ménassa. Le président avait alors demandé de préserver l’institution militaire des attaques visant son commandement, ses officiers et ses soldats. Le lendemain, devant des responsables économiques, il élargit son argument : l’autorité de l’État doit aussi produire des conditions de vie durables.

Deux études remises par des entreprises

Le Leaders Club a présenté deux travaux au président. Le premier porte sur une relance économique. Le second concerne la reconstruction matérielle et économique dans le contexte de l’accord-cadre. Ramzi Hafez, qui s’exprime au nom de la délégation, propose de poursuivre leur développement avec les autorités.

Cette remise constitue une contribution du secteur privé, pas l’adoption de deux plans gouvernementaux. Aucun financement, calendrier d’exécution ou dispositif de sélection de projets n’est annoncé à cette occasion. La rencontre distingue donc une orientation politique et des propositions économiques d’une décision publique engageant des crédits.

Le maintien des habitants, un enjeu concret

La journée de rencontres à Baabda comprend aussi un échange avec l’association Kellna Ayleh. Karin Gemayel et Jessica Moawad présentent les difficultés rencontrées dans les villages de Rmeich, Debel et Aïn Ebel. Elles évoquent les restrictions de déplacement, le recul de l’emploi et l’accès difficile aux soins et à l’enseignement.

Les propositions exposées portent notamment sur les services médicaux, la commercialisation de produits locaux, l’enseignement et le combustible nécessaire aux besoins essentiels. Elles donnent un contenu concret à la question du maintien des familles dans les villages frontaliers. Elles restent toutefois des demandes d’intervention : le compte rendu ne les présente pas comme des prestations déjà ouvertes ou des dépenses approuvées.

Joseph Aoun assure que l’État doit soutenir les habitants restés dans leurs villages comme ceux contraints au déplacement. L’enjeu d’exécution demeure celui des moyens disponibles, des accès et des services effectivement assurés. Aucun nouveau montant d’aide n’est fixé dans ces déclarations du 11 novembre.

Portrait photographique d’archives de Joseph Aoun, photothèque Libnanews. Date exacte de prise de vue non établie. Cette photographie ne représente pas la rencontre du 11 novembre 2026. © Archives Libnanews.

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