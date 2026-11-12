Iran : Rezaei précise ses conditions et ses menaces

Mohsen Rezaei maintient le refus iranien de transférer les matières enrichies et menace les bases américaines impliquées dans de nouvelles frappes, y compris en Europe. Son entretien du 11 novembre précise des conditions, sans annoncer d’attaque ni de flotte nucléaire opérationnelle. Le Liban reste au cœur des exigences iraniennes déclarées. Le refus de transfert avait déjà été formulé le 2 novembre. Les projets de propulsion navale invoqués restent des intentions, tandis que les modalités d’un accord avec Washington ne sont pas établies.

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Mohsen Rezaei a averti, le 11 novembre, que de nouvelles frappes contre l’Iran pourraient entraîner des ripostes contre des bases américaines éloignées, y compris en Europe si elles étaient utilisées pour attaquer le territoire iranien. Dans le même entretien télévisé, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a réaffirmé que les matières nucléaires enrichies resteraient en Iran. Il a également présenté la fin de la guerre au Liban comme une condition essentielle d’une cessation des hostilités régionales.

Ces déclarations précisent la position affichée par Téhéran. Elles n’annoncent ni lancement d’attaque contre une base européenne, ni accord accepté par Washington. Le refus de transférer les matières enrichies n’est pas nouveau : le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaeil Baqaei, l’avait déjà exprimé le 2 novembre. L’intervention de Rezaei ajoute des précisions sur les usages invoqués et sur les cibles possibles d’une riposte.

Les bases américaines en Europe visées sous condition

Rezaei distingue les installations proches de l’Iran de celles situées plus loin. Il évoque certaines îles, sans les nommer, ainsi que des bases présentes dans des pays européens. Pour ces dernières, il rattache explicitement sa menace au départ d’avions américains qui viendraient bombarder l’Iran. Son propos ne désigne donc pas l’ensemble du territoire européen comme une cible.

Le responsable iranien cherche à dissuader une nouvelle opération américaine en menaçant les infrastructures qui y participeraient. Il ne fournit toutefois ni calendrier d’action ni liste précise d’installations. La déclaration ne permet pas davantage de vérifier les capacités militaires nécessaires pour atteindre chacune des zones évoquées.

Les matières enrichies resteraient sur le territoire iranien

Sur le nucléaire, Rezaei affirme que Téhéran a informé ses interlocuteurs russes de son refus de transférer les matières enrichies. Il explique vouloir les conserver pour des usages iraniens. Il cite la conception de navires et de sous-marins à propulsion nucléaire. Il évoque aussi le souhait de produire de petits réacteurs modulaires. Ces éléments décrivent des orientations revendiquées, pas des équipements dont la mise en service serait établie.

L’entretien ne fournit pas de dossier technique permettant d’évaluer ces projets. Il ne donne pas de calendrier industriel vérifiable. La propulsion d’un bâtiment et son armement constituent en outre deux questions distinctes : parler de propulsion nucléaire ne signifie pas annoncer une arme nucléaire embarquée.

Le précédent du 2 novembre permet de situer cette intervention. Interrogé sur un éventuel transfert d’uranium enrichi à l’étranger, Baqaei avait déjà répondu que l’Iran ne l’accepterait pas. Rezaei confirme ainsi une ligne publiquement défendue avant son entretien.

Le Liban reste dans les conditions énoncées par Téhéran

Rezaei rattache une fin de la guerre à l’ensemble des fronts régionaux, en soulignant le cas du Liban. La levée du blocus naval et la libération d’avoirs iraniens gelés figurent également parmi les exigences présentées par Téhéran. Le responsable réclame des garanties contre une nouvelle attaque. Ces demandes restent celles de la partie iranienne ; elles ne constituent pas des engagements réciproques déjà conclus.

Pour le Liban, la portée de cette position est diplomatique. Téhéran cherche à intégrer le front libanais au règlement qu’il réclame avec les États-Unis. Cela ne prouve pas qu’un accord sur ce front existe, ni que les autorités libanaises aient accepté les modalités évoquées. Une condition formulée par l’Iran ne vaut pas décision du gouvernement libanais.

Des messages indirects, sans rencontre annoncée avec Vance

Le 10 novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi avait déjà démenti un projet de rencontre entre Rezaei et le vice-président américain J. D. Vance. Il maintenait parallèlement les conditions iraniennes concernant Ormuz. L’intervention du lendemain ne transforme pas ce rendez-vous démenti en négociation confirmée.

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