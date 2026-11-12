Affaire Saliba : les accusations de Political Pen

Political Pen remet en lumière l’affaire Élie Saliba dans une vidéo publiée le 11 novembre. Ses accusations sur des protections et des réseaux demeurent non confirmées. L’article distingue ces affirmations du communiqué des FSI sur des soupçons d’escroquerie et d’usurpation de la qualité d’avocat. Il rappelle également le démenti formulé par la défense le 4 novembre, antérieur à cette vidéo, et les informations de presse sur une plainte du barreau de Beyrouth. Aucune culpabilité définitive n’est établie par ces éléments.

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Une publication de Political Pen, diffusée le 11 novembre sur Instagram avec Karine Kassis, remet en lumière l’affaire Élie Saliba. Le média avance des accusations concernant ses relations avec des responsables et des figures religieuses. Ces affirmations dépassent les éléments rendus publics par les Forces de sécurité intérieure. La défense a, pour sa part, contesté les accusations visant son client et demandé d’attendre les résultats de l’enquête.

Ce qu’affirme Political Pen sur l’affaire Saliba

Dans la légende accompagnant sa vidéo, Political Pen affirme qu’Élie Saliba aurait attiré plusieurs responsables et figures religieuses dans son réseau. Citant des sources de Pen Media, la publication évoque aussi la protection supposée d’un ancien général, présenté comme impliqué dans ses activités. Elle ne donne pas son identité.

Le média emploie une comparaison avec Jeffrey Epstein dans le titre de sa publication. Cette formule appartient à Political Pen : elle ne constitue ni une qualification judiciaire ni une preuve de crimes comparables. Les documents consultés ne permettent pas de confirmer les accusations relatives aux soirées évoquées ou à la protection alléguée d’un ancien haut gradé.

Il importe également de distinguer la date de diffusion de la vidéo de celle des faits allégués. La publication est datée du 11 novembre, mais sa légende ne fournit pas de chronologie précise de ces événements.

Les soupçons exposés par les FSI

Le dossier comporte cependant des éléments officiels. Dans un communiqué du 4 novembre, les Forces de sécurité intérieure ont diffusé, sur instruction judiciaire, la photographie d’un homme détenu, identifié par les initiales E. S., né en 1994 et de nationalité libanaise. La presse libanaise l’a identifié comme Élie Saliba.

Les FSI font état de soupçons d’escroquerie et d’usurpation de la qualité d’avocat. Selon les résultats préliminaires de l’enquête rapportés dans ce communiqué, le suspect aurait fait croire à des détenus et à leurs familles qu’il pouvait intervenir dans leurs dossiers judiciaires. Il aurait promis de faciliter le déroulement de leurs procès contre de l’argent, en exploitant ses relations personnelles.

Le texte officiel ne mentionne ni l’ancien général évoqué par Political Pen ni les accusations suggérées par la référence à Epstein.

La défense conteste les accusations

Le 4 novembre, l’avocat Ali Nassim Ahmad al-Hajj a démenti les accusations présentées dans un reportage télévisé contre son client Élie Saliba. Il a dénoncé ce qu’il considérait comme un procès médiatique et appelé à attendre les résultats des investigations. Cette réaction précède la publication de Political Pen et ne peut donc être présentée comme une réponse spécifique à celle-ci.

Le 11 novembre, une information de presse a par ailleurs fait état d’une plainte du barreau de Beyrouth devant la première juge d’instruction du Mont-Liban, Nada al-Asmar. Elle porterait sur l’usurpation de la qualité d’avocat, le courtage et l’escroquerie. Le texte de cette plainte n’a pas été consulté.

Les éléments disponibles ne constituent pas une décision définitive sur la culpabilité d’Élie Saliba, qui bénéficie de la présomption d’innocence. Dans leur communiqué, les FSI demandent aux personnes qui estiment avoir été victimes des faits décrits de contacter le 1788 ou de se présenter au service d’enquête de la branche des renseignements.

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