Une enquête fondée sur plus de quinze millions de documents remet en cause les contrôles de Deutsche Bank. Clients à risque, Russie et Jeffrey Epstein figurent au centre des révélations. La banque invoque des dossiers anciens et sept milliards d’euros investis pour renforcer ses procédures entre 2019 et 2025 inclus.

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Une enquête internationale publiée le 17 novembre 2026, fondée sur plus de 15 millions de fichiers internes, remet les contrôles de Deutsche Bank au centre du débat. Les révélations portent sur le traitement de clients à risque, les activités russes et la relation avec Jeffrey Epstein. La banque oppose à ces accusations l’ancienneté des dossiers et les 7 milliards d’euros investis dans ses dispositifs de contrôle entre 2019 et 2025.

Le dossier « Inside Deutsche Bank » pose une question précise : que deviennent les alertes lorsqu’un client rapporte beaucoup d’argent ? Le consortium d’enquête décrit des situations dans lesquelles les impératifs commerciaux auraient affaibli l’application des règles internes. Cette lecture des archives est contestée par l’établissement, qui affirme avoir profondément changé. Les nouvelles révélations journalistiques s’ajoutent à des sanctions réglementaires anciennes et documentées ; elles ne constituent pas, à elles seules, de nouvelles condamnations.

Des courriels, des audits et des décisions internes

Le corpus couvre les activités de la banque depuis le début des années 2010. Deux lanceurs d’alerte l’ont confié aux journalistes Josy Joseph et Khadija Sharife, puis il a été partagé avec plus de 200 journalistes de plus de cinquante rédactions. Le travail, coordonné par l’organisation sud-africaine Barracuda, a bénéficié du soutien technique du Data and Research Center, en Allemagne.

Les fichiers comprennent notamment des courriels, des investigations internes, des comptes rendus de réunions et des documents consacrés au suivi des sanctions. Ils permettent aux enquêteurs de rapprocher des avertissements et les décisions prises ensuite. Le consortium souligne toutefois qu’apparaître dans ces archives ne prouve aucune infraction : de nombreux clients cités dans les documents ne font l’objet d’aucune preuve d’activité illicite.

Epstein : une relation acceptée malgré les risques

L’enquête revient sur l’entrée en relation avec Jeffrey Epstein en 2013 et sur la surveillance de ses opérations. Deutsche Bank reconnaît auprès du consortium que l’avoir accepté comme client constituait une erreur. Elle dit regretter cette relation et avoir coopéré avec les autorités de contrôle, les services d’enquête et le Congrès américain.

Le précédent réglementaire est établi indépendamment de la nouvelle fuite. Dans son accord de juillet 2020 avec la banque, le Département des services financiers de l’État de New York détaillait les défaillances du suivi d’Epstein. Il constatait notamment que des conditions imposées par un comité chargé du risque de réputation n’avaient pas été correctement transmises aux équipes concernées. Des mouvements étaient ainsi appréciés au regard des habitudes du client plutôt que des risques particuliers associés à son profil.

Ce dossier illustre une faiblesse concrète : classer un client à haut risque ne protège pas l’établissement si cette classification ne transforme ni les questions posées, ni les vérifications effectuées, ni les décisions opérationnelles. Une procédure peut exister sur le papier et rester inefficace lorsqu’elle ne parvient pas aux personnes qui exécutent ou surveillent les transactions.

La Russie, un marché qui interroge les arbitrages de la banque

Les auteurs d’« Inside Deutsche Bank » décrivent également des tensions persistantes autour des activités russes. Ils estiment que la volonté de conserver des relations lucratives a, à plusieurs reprises, pris le pas sur les préoccupations des équipes de conformité. Ces appréciations concernent des périodes et des opérations distinctes, qui doivent être examinées séparément plutôt que fondues dans une accusation unique.

En janvier 2017, le régulateur financier new-yorkais avait déjà imposé une amende de 425 millions de dollars à Deutsche Bank pour un dispositif d’opérations dites « miroir ». Selon ses conclusions, environ 10 milliards de dollars avaient été transférés hors de Russie grâce à des achats et ventes d’actions coordonnés entre plusieurs implantations du groupe.

Le mécanisme consistait à acheter des titres russes en roubles à Moscou, puis à vendre les mêmes titres, pour les mêmes quantités et prix, par une contrepartie liée passant par Londres. Le vendeur, souvent installé dans une juridiction offshore, était payé en dollars. Le régulateur relevait l’absence de justification économique légitime et de graves lacunes dans la connaissance des clients. Il avait aussi imposé un contrôleur indépendant et des mesures correctrices.

Le nouvel enjeu est donc de mesurer ce qui a changé après ces sanctions. Les archives peuvent éclairer les pratiques de certaines équipes et les résistances aux réformes. Établir une responsabilité supplémentaire suppose cependant d’identifier les faits nouveaux, leurs dates et les obligations applicables, sans présenter l’amende de 2017 comme une décision rendue aujourd’hui.

Des réseaux détectés après le passage des fonds

Parmi les nouveaux cas décrits, le consortium cite une investigation interne de 2019 sur un réseau présumé de blanchiment reliant des sociétés à Chypre, au Royaume-Uni, à Hong Kong et en Ukraine. Les enquêteurs affirment que des signaux fragmentaires avaient été détectés, mais que leur rapprochement avait pris environ trois ans. Deutsche Bank répond qu’elle examine les activités inhabituelles, effectue les signalements requis et coopère avec les autorités.

Un autre examen interne, baptisé « Project Cali », concernait des paiements liés au secteur du divertissement pour adultes, à destination de femmes en Colombie. Selon l’enquête, la banque a finalement déposé 230 déclarations de soupçon et interdit les paiements des sociétés concernées. L’établissement présente cette revue historique comme l’origine de corrections ciblées et d’un réexamen plus large des risques de sa banque correspondante. Une déclaration de soupçon appelle une investigation ; elle ne vaut pas constat judiciaire de blanchiment.

Quand les recrutements servent les relations commerciales

La gouvernance ne se limite pas à la surveillance des virements. Un autre précédent concerne les recrutements de proches de responsables publics étrangers. En août 2019, la Securities and Exchange Commission américaine a annoncé un accord de plus de 16 millions de dollars avec Deutsche Bank sur ce sujet.

Selon les conclusions du régulateur, des salariés avaient recruté des proches de responsables en Asie-Pacifique et en Russie afin d’obtenir ou de conserver des affaires et d’autres avantages. Ces candidatures échappaient au processus habituel de sélection. L’accord, conclu sans reconnaissance ni contestation des constatations, portait sur les livres comptables et les contrôles internes. La SEC avait tenu compte des corrections apportées et de la coopération de la banque.

Le problème économique est celui d’un avantage privé accordé pour faciliter une relation d’affaires. Le recrutement, le crédit ou la prestation financière peuvent alors devenir les instruments d’une même dépendance commerciale. C’est précisément pour prévenir ces conflits que les équipes chargées du contrôle doivent disposer d’une autorité indépendante de celles dont la rémunération dépend des revenus générés.

Deutsche Bank invoque sept milliards d’euros de corrections

Dans son communiqué du 17 novembre, Deutsche Bank affirme que les affaires évoquées remontent à plusieurs années, parfois à près de deux décennies. Elle indique les avoir examinées, lorsque cela était pertinent, et avoir travaillé avec les régulateurs. Elle revendique une transformation sous la direction de Christian Sewing et chiffre à 7 milliards d’euros ses investissements directs dans les dispositifs de contrôle entre 2019 et 2025.

La banque met aussi en avant une évolution de sa gestion des risques et de sa culture interne. Sur la sécurité informatique, elle dit n’avoir trouvé, après des tests menés avec une société spécialisée, aucun indice de compromission de son environnement actuel ni d’accès aux données de compte, identifiants de connexion ou données de paiement. Cette affirmation porte sur la sécurité actuelle ; elle ne conteste pas, à elle seule, le contenu de chaque dossier historique.

Le coût du contrôle se mesure avant la sanction

Les dépenses annoncées par Deutsche Bank constituent un effort mesurable, mais leur efficacité dépend de leurs résultats : capacité à rapprocher les opérations, à traiter les alertes et à interrompre une relation lorsque le risque devient excessif. Pour une grande banque internationale, le contrôle ne peut être réduit à une succession de documents recueillis à l’ouverture d’un compte.

Les précédents réglementaires montrent pourquoi. Une information peut être disponible dans un service sans modifier le comportement d’un autre. Une alerte peut être refermée sans que le réseau de transactions ait été compris. L’indépendance du contrôle se juge alors au moment où sa conclusion impose de renoncer à un revenu. Les révélations du 17 novembre remettent cette capacité de refus au premier plan, face à une banque qui assure avoir tourné la page.

Illustration d’archives : siège de Deutsche Bank à Francfort, le 1er avril 2014. Photo : Kiefer. / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Composition et titrage Libnanews, sous la même licence.

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