Haneen Sayed doit présenter les engagements du Liban à Manille. Priorités, financement et suivi restent à distinguer des annonces de participation.

7

Lire l'article Stop

Le Liban prépare sa participation à la deuxième conférence ministérielle mondiale pour mettre fin aux violences contre les enfants, à Manille. La ministre des Affaires sociales, Haneen Sayed, doit y présenter les engagements nationaux issus de consultations entre administrations, organisations internationales et société civile. L’enjeu est désormais de distinguer les priorités affichées des mesures qui pourront être financées, suivies et évaluées.

L’annonce libanaise du 16 novembre situe la participation entre le 17 et le 19 novembre. Le programme principal publié par les organisateurs porte, lui, sur les 18 et 19 novembre. Ces deux indications ne doivent pas être confondues : la présence d’une délégation et les séances principales du sommet ne correspondent pas nécessairement au même calendrier.

Une préparation qui dépasse le seul ministère des Affaires sociales

La délégation annoncée comprend notamment le directeur général de l’Éducation, Fadi Yarak, des représentants des Affaires sociales et de la Santé publique, ainsi que des représentants de la société civile, des enfants et des jeunes. La conférence est organisée avec l’OMS, l’UNICEF et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies chargée de la violence contre les enfants.

Les consultations préparatoires ont associé plusieurs secteurs : justice, éducation, santé, travail, sécurité et espace numérique. L’annonce met en avant une clarification des responsabilités, le renforcement des professionnels du travail social, un financement durable et la participation des jeunes aux politiques qui les concernent. Elle ne donne toutefois pas encore le détail chiffré des engagements qui seront présentés à Manille.

Des engagements à relier aux dispositifs existants

Cette participation intervient dans un cadre de coopération déjà engagé. Le 17 février 2026, l’UNICEF et le gouvernement libanais ont signé collectivement des plans de travail avec dix ministères, sous l’égide du Premier ministre. Ces documents couvrent 2026-2027 et visent à préciser les priorités, les rôles et les résultats attendus en faveur des enfants et des adolescents.

Manille ne part donc pas d’une page blanche. La question sera de savoir comment les engagements annoncés prolongent ces plans : quelles responsabilités supplémentaires ils attribuent, quels moyens ils mobilisent et quels résultats ils permettent de mesurer. Une nouvelle déclaration ne constitue pas, à elle seule, une nouvelle prestation accessible aux familles.

Le suivi compte autant que l’annonce

La plateforme internationale des engagements distingue plusieurs états d’avancement, du lancement à l’achèvement. Elle recense également la présence d’un budget et de bénéficiaires définis. Cette méthode souligne une différence essentielle : un engagement politique peut exister avant que ses ressources ou son calendrier d’exécution soient arrêtés.

Pour apprécier les annonces libanaises, trois informations seront donc particulièrement utiles : l’administration responsable de chaque action, les moyens affectés et la façon de rendre compte des résultats. Il faudra également distinguer la prévention des violences, le signalement des situations préoccupantes et la prise en charge effective. Ces étapes se complètent, mais ne mesurent pas la même chose.

Des rencontres bilatérales sont annoncées en marge de la conférence pour renforcer les coopérations et mobiliser des appuis. Au 17 novembre, l’annonce de participation ne permet pas de présenter ces échanges comme des financements déjà obtenus. La publication des engagements détaillés et de leur suivi permettra de mesurer ce que ce déplacement change concrètement pour la protection de l’enfance au Liban.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews