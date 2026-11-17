Une enquête attribue à l’armée israélienne le transfert de 3,5 millions de photos vers Amazon. Stockage, analyse et usage opérationnel doivent être distingués.

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Le transfert de millions de photographies vers une infrastructure privée pose une question qui dépasse le stockage informatique : à quelles fins ces images peuvent-elles être exploitées ? Une enquête du Guardian publiée le 16 novembre affirme que l’armée israélienne a transféré 3,5 millions de photos de Palestiniens vers les services d’Amazon, dans le cadre d’un projet utilisant la reconnaissance faciale. Les éléments rapportés décrivent une capacité de traitement massive, sans établir l’usage opérationnel de chaque image.

Un transfert attribué à une unité militaire

L’enquête s’appuie sur des documents internes et des entretiens avec des sources militaires. Elle attribue le transfert à une unité connue sous le nom de Rolling Stone, qui conserve des informations concernant les populations palestiniennes de Gaza et de Cisjordanie. Au début de 2024, cette unité aurait indiqué vouloir utiliser Rekognition, le service d’analyse d’images d’Amazon.

Le volume annoncé porte sur des photographies, pas nécessairement sur autant de personnes différentes. Cette distinction est importante : une même personne peut figurer dans plusieurs images. Le nombre de fichiers ne permet donc pas, à lui seul, de mesurer le nombre d’individus identifiés ou les décisions prises à leur sujet.

L’origine de l’ensemble des images demeure également incertaine. Le récit distingue les bases existantes et les photographies collectées aux points de contrôle à Gaza. Il ne démontre pas que les 3,5 millions de fichiers proviennent tous de ces points de passage.

Stocker, indexer et rechercher sont des opérations distinctes

La documentation d’AWS permet de préciser le fonctionnement général de Rekognition, sans valider les usages militaires allégués. Le service peut rechercher des correspondances entre un visage fourni en entrée et une collection. Celle-ci conserve des représentations mathématiques des caractéristiques faciales, appelées vecteurs, et non les photographies elles-mêmes.

Plusieurs images d’une même personne peuvent produire plusieurs vecteurs. La documentation prévoit aussi leur regroupement pour améliorer les recherches. Ainsi, déposer des photographies dans une infrastructure cloud, en extraire des caractéristiques et lancer une comparaison correspondent à des étapes différentes. Leur existence ne prouve pas automatiquement qu’un résultat a déclenché une arrestation ou une autre intervention.

Des limites explicites dans les faits rapportés

L’enquête évoque aussi la présence de militaires dans des bureaux d’AWS à Tel-Aviv au début de 2024. Elle ne tranche pas leur lien avec ce lot d’images ni l’éventuelle mise en service opérationnelle de leurs travaux. Ces réserves interdisent de présenter toutes les expérimentations décrites comme des dispositifs effectivement déployés.

AWS invoque la confidentialité des clients, nie voir leurs données et qualifie les visites de routine. L’armée refuse de commenter.

Les questions de contrôle restent ouvertes

Le dossier appelle donc plusieurs vérifications distinctes : la provenance des fichiers, les conditions de leur traitement, les personnes autorisées à consulter les résultats et les procédures permettant de corriger une identification. Ces questions ne se résolvent pas par le seul volume d’images transférées.

Les éléments publiés mettent en lumière les liens entre infrastructures commerciales et capacités militaires de surveillance. Ils ne constituent pas une démonstration de chaque usage possible de la technologie. C’est sur cette différence entre capacité technique, projet documenté et utilisation démontrée que doit porter l’examen des responsabilités.

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