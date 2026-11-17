La panne Apple du 17 novembre 2026 a perturbé les comptes iCloud, l’App Store et plusieurs outils professionnels. Le groupe invoque une mise à jour interne. L’App Store est déclaré rétabli après trois heures et quinze minutes, mais la connexion iCloud demeure affectée dans le dernier relevé officiel. À Philadelphie, un magasin a été empêché de traiter des achats. Des perturbations dans d’autres boutiques et bureaux sont également rapportées, sans bilan global confirmé des ventes ou des utilisateurs touchés.

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Mise à jour du 17 novembre 2026 à 21 h 43 UTC : rétablissements d’AppleCare sur appareil et de Schoolwork confirmés ; iCloud reste perturbé. Le relevé officiel utilisé a été actualisé à 21 h 13 UTC.

Une mise à jour interne a provoqué une panne Apple, mardi 17 novembre 2026, perturbant l’App Store, la connexion aux comptes iCloud et plusieurs outils de l’entreprise. Des difficultés de vente ont également été signalées dans ses magasins. Le rétablissement progresse : l’App Store est déclaré rétabli, mais plusieurs services demeuraient affectés dans le dernier état officiel consulté.

Apple a attribué les interruptions à une mise à jour interne. Dans une déclaration diffusée dans la journée, le groupe indique que nombre de ses systèmes fonctionnent de nouveau. Il précise poursuivre les travaux pour remettre les autres en ligne. Cette communication ne constitue donc pas une annonce de rétablissement général.

Panne Apple : l’App Store rétabli après trois heures

Le relevé officiel d’Apple situe le début de l’incident touchant l’App Store à 8 h 45, heure du Pacifique américain. Cela correspond à 16 h 45 UTC, 17 h 45 à Paris et 18 h 45 à Beyrouth. Le retour à la normale y est enregistré à midi dans ce même fuseau, soit 20 heures UTC, 21 heures à Paris et 22 heures à Beyrouth.

L’interruption documentée a ainsi duré trois heures et quinze minutes. Apple précise que certains utilisateurs ont été affectés. Le même incident concerne le programme d’achats en volume, dont des utilisateurs ont pu être empêchés d’effectuer des achats. Un nouvel incident distinct touche cependant le programme d’achats en volume depuis 21 h 11 UTC : Apple y signale des difficultés intermittentes pour certains utilisateurs. La mention d’un service rétabli ne permet donc pas de conclure que tous les outils associés au compte Apple fonctionnent de nouveau.

La connexion iCloud reste un point de blocage

Dans les données officielles actualisées à 21 h 13 UTC, la rubrique consacrée aux comptes et à la connexion iCloud reste marquée comme un incident en cours. Son début est fixé à 16 h 45 UTC. Apple indique que le service peut être lent ou indisponible et classe l’incident comme affectant l’ensemble des utilisateurs, sans publier de nombre de connexions effectivement interrompues.

Les applications web d’iCloud restent également signalées comme perturbées pour une partie des utilisateurs. La messagerie iCloud, en revanche, apparaît séparément avec un incident résolu. Ces statuts distincts expliquent pourquoi le retour d’une fonction ne signifie pas nécessairement celui de tout l’environnement iCloud.

Des utilisateurs ont rapporté des déconnexions inattendues sur iPhone et Mac, puis des échecs de vérification lors de leurs tentatives de reconnexion. D’autres ont rencontré des difficultés pour charger l’App Store ou télécharger des applications. Ces témoignages décrivent les effets visibles de l’interruption ; ils ne permettent pas de mesurer le nombre total de personnes touchées.

Des achats bloqués dans un magasin de Philadelphie

La panne ne s’est pas limitée aux services consultés depuis un téléphone. À Philadelphie, un client s’est présenté vers 12 h 30, heure locale, dans le magasin Apple situé au croisement de la 18e rue et de Walnut Street. Un salarié lui a expliqué que les achats ne pouvaient pas être traités en raison d’une interruption informatique.

Le paiement autonome depuis l’application Apple Store était également indisponible, selon ce témoignage recueilli par une télévision locale. Un autre salarié a décrit un problème touchant le système. Ce cas établit une difficulté concrète dans ce magasin, mais ne suffit pas à affirmer que toutes les boutiques Apple ont cessé leurs ventes pendant la même durée.

Des perturbations dans d’autres magasins et dans les bureaux du groupe ont aussi été rapportées par la presse spécialisée. Leur périmètre exact demeure moins documenté que celui des services publics suivis par Apple. Aucun bilan détaillé du nombre de boutiques, de bureaux, de ventes ou de rendez-vous affectés n’était fourni dans les éléments consultés.

Les outils professionnels et scolaires aussi concernés

Le tableau officiel maintient des perturbations sur Apple Business et Apple School Manager, commencées à 18 h 40 UTC, soit 19 h 40 à Paris et 20 h 40 à Beyrouth. Apple signale des lenteurs ou une indisponibilité pour une partie des utilisateurs. Schoolwork, initialement concerné par le même incident, apparaît désormais rétabli : l’horodatage de fin fourni par Apple correspond à 20 heures UTC.

L’achat d’AppleCare directement depuis un appareil est également rétabli. Apple situe la fin de cette interruption à 20 h 39 UTC, soit 21 h 39 à Paris et 22 h 39 à Beyrouth. Elle avait commencé à 16 h 15 UTC, trente minutes avant celle de l’App Store. Il s’agissait d’une indisponibilité de l’achat, et non d’une panne de l’ensemble des garanties ou des services d’assistance.

La distinction reste essentielle à mesure que les systèmes reviennent en ligne. Apple a identifié une mise à jour interne à l’origine des interruptions, mais n’a pas encore livré, dans les éléments examinés, de rapport technique complet. Le rétablissement de la connexion iCloud, des applications web iCloud, d’Apple Business et d’Apple School Manager restait à confirmer au dernier point officiel disponible.

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