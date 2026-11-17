Le Programme alimentaire mondial annonce une réduction de ses distributions de repas chauds à Gaza, désormais assurées un jour sur deux faute de financement. Les colis alimentaires et les aides monétaires sont également réduits. Cette annonce intervient après les alertes sanitaires liées aux pluies, déjà traitées par Libnanews. Elle met au premier plan le financement des secours et leur accès aux familles déplacées. L’article distingue les besoins alimentaires du PAM en Palestine et les besoins d’hébergement présentés par l’OIM.

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Le Programme alimentaire mondial indique, mardi 17 novembre 2026, ne plus distribuer de repas chauds à Gaza qu’un jour sur deux, faute de financement. Les colis alimentaires et l’aide monétaire ont également été réduits, alors que les pluies détériorent les abris et les réserves des familles déplacées.

Une réduction de l’aide à l’entrée de l’hiver

Dans un communiqué conjoint avec l’Organisation internationale pour les migrations, le PAM avertit que les progrès alimentaires restent fragiles et dépendent des secours. Il évalue à 436 millions de dollars son déficit de financement pour les six prochains mois, afin d’aider deux millions de personnes en Palestine. Ce montant ne concerne donc pas uniquement Gaza.

Pour les abris, l’OIM réclame 173 millions de dollars, auxquels s’ajoutent neuf millions pour améliorer les sites, notamment leur drainage. Les agences décrivent aussi des restrictions d’accès et des retards pour les pompes, le combustible et le matériel hivernal.

Après l’alerte sanitaire, l’enjeu des distributions

Libnanews avait traité le 14 novembre l’alerte de l’OMS sur les infections respiratoires et les dégâts provoqués par les pluies. L’annonce du jour apporte un élément distinct : la réduction effective des distributions alimentaires. Les besoins ne se limitent pas au remplacement des tentes ; les familles doivent aussi pouvoir conserver leurs aliments et préparer des repas.

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