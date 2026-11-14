Transferts de la diaspora : quels risques pour la livre ?

Une baisse durable des transferts de la diaspora pèserait sur les familles, l’offre de dollars et les réserves de la Banque du Liban. Les données disponibles documentent un recul en 2025, sans mesurer les signaux récents de l’automne 2026. Cette analyse distingue taux nominal, taux réel et pouvoir d’achat, revient sur l’arrêt des financements en 2019 et détaille les moyens d’action de la BDL. Elle explique aussi pourquoi une stabilité du change peut coexister avec une dégradation de l’activité et des revenus.

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Une baisse durable des transferts de la diaspora fragiliserait bien davantage que le seul cours de la livre. Elle réduirait le revenu des familles, l’offre de dollars et la capacité de la Banque du Liban à reconstituer ses réserves. Mais les inquiétudes évoquées sur le marché ne permettent pas encore de mesurer un recul pendant l’automne 2026. Le précédent de 2019 aide à comprendre le risque, à condition de distinguer les envois familiaux des capitaux bancaires et la stabilité nominale du pouvoir d’achat réel.

Au 14 novembre 2026, la question doit donc être posée comme une analyse de vulnérabilité, non comme l’annonce d’une rupture imminente. Des transferts moins fréquents ou moins élevés constituent des signaux à documenter. Ils ne deviennent une tendance nationale qu’avec des données comparables sur plusieurs mois, couvrant les différents canaux et leurs éventuels déplacements.

Transferts de la diaspora : ce qui est établi

La série A42 de la Banque du Liban, consacrée aux envois de travailleurs, permet une comparaison annuelle homogène. En additionnant ses douze observations mensuelles, les entrées atteignent 6,245 milliards de dollars en 2025, contre 6,757 milliards en 2024. Le recul calculé est de 7,57 %, soit environ 511 millions de dollars. Ce sont des entrées brutes dans cette série, pas le solde après les envois vers l’étranger.

Envois de travailleurs, série BDL A42 2024 2025 Entrées annuelles, somme des observations mensuelles 6,757 milliards de dollars 6,245 milliards de dollars Évolution annuelle calculée Base de comparaison −7,57 %

Cette baisse concerne 2025. La dernière observation affichée dans la série consultée est décembre 2025. Elle ne confirme donc pas, à elle seule, une accélération récente du recul. Le diagnostic sur novembre 2026 reste distinct de cette comparaison historique.

Le périmètre importe autant que le chiffre. Les opérations enregistrées par les sociétés de transfert ne représentent pas automatiquement tous les envois de la diaspora. Un changement de prestataire ou de canal peut faire baisser une série sans réduire dans les mêmes proportions les ressources reçues par les ménages. Les dollars apportés lors d’un voyage et certaines opérations réalisées à l’étranger compliquent aussi la mesure.

Un montant annuel ne renseigne pas davantage sur la fréquence des versements. Pour vérifier que les expatriés espaceraient leurs envois, il faudrait connaître le nombre d’opérations, leur montant moyen et leur évolution par pays d’origine. Ces dimensions ne peuvent pas être déduites d’un témoignage isolé ni du seul total reçu.

Un dollar reçu n’entre pas automatiquement à la BDL

Le premier effet d’un transfert est privé. Une famille reçoit des ressources qu’elle peut consommer, conserver ou affecter à une dette. Si elle échange ses dollars contre des livres, elle alimente directement l’offre de devises. Si elle règle son loyer en dollars, la devise circule entre résidents. Si elle achète un produit importé, une partie peut ensuite servir au paiement d’un fournisseur extérieur.

Ces parcours expliquent pourquoi un dollar transféré ne correspond pas nécessairement à un dollar de réserves supplémentaires. Pour augmenter ses actifs, la BDL doit acquérir des devises ou recevoir d’autres ressources extérieures. Une somme conservée dans un portefeuille privé ne figure pas dans ses réserves.

Une baisse durable des envois peut donc agir par plusieurs voies. Les ménages vendent moins de dollars aux cambistes. Les commerçants encaissent moins de recettes. Les importateurs trouvent moins de devises dans le circuit privé. La banque centrale peut rencontrer davantage de difficultés pour acheter des dollars sans exercer de pression sur leur prix.

La transmission n’est cependant pas mécanique. Des recettes touristiques plus élevées, des exportations ou d’autres financements peuvent compenser une partie du manque. À l’inverse, un choc simultané sur le tourisme et les transferts amplifie la contrainte. La diminution de la consommation peut également réduire les importations, au prix d’un ralentissement économique.

Parité nominale et taux réel ne disent pas la même chose

La parité nominale est le nombre de livres échangées contre un dollar. Un cours stable autour de 89 500 peut faciliter les contrats et les paiements. Il ne garantit ni la stabilité des prix ni celle du niveau de vie.

Le taux de change réel corrige le cours nominal des prix relatifs entre économies. Si les prix libanais augmentent plus vite que ceux des partenaires, à cours nominaux inchangés, les biens et services libanais deviennent relativement plus chers. C’est une appréciation réelle. Le taux réel effectif rassemble plusieurs relations bilatérales, pondérées selon les échanges. Il ne désigne pas un autre cours auquel acheter des dollars.

La « parité réelle » ne doit donc pas être confondue avec un taux d’équilibre supposé. Déterminer un cours soutenable demanderait notamment d’évaluer la productivité, les échanges, les financements et les engagements extérieurs. Une hausse de l’indice des prix ne suffit pas à annoncer que le dollar devrait valoir un montant précis.

Le pouvoir d’achat des transferts forme encore une troisième question. Un ménage peut recevoir exactement la même somme en dollars et acheter moins de biens au Liban. Sa perte réelle ne prouve pas que le transfert nominal a diminué. Inversement, une baisse du montant reçu réduit son budget même lorsque les prix et le cours restent inchangés.

Si les deux mouvements se combinent, le ménage subit une double pression : moins de dollars reçus et moins d’achats possibles avec chaque dollar. Le problème est alors visible dans les dépenses alimentaires, scolaires ou médicales avant d’apparaître sur le tableau d’un bureau de change.

2019 : l’arrêt d’un financement, pas seulement de l’aide familiale

Le précédent libanais invite à ne pas dater toutes les difficultés d’octobre 2019. Le FMI situe dès 2018 le retournement des dépôts non-résidents et d’autres entrées de financement. La perte de confiance puis les sorties de capitaux ont aggravé la pénurie de liquidités. L’exposition des banques à la BDL a rendu impossible le remboursement normal des dépôts en devises. Le défaut souverain de mars 2020 a ensuite aggravé une crise déjà engagée.

Avant la rupture, le système dépendait du renouvellement de financements attirés notamment par des rémunérations élevées. Un dépôt constituait une dette envers son détenteur, pas une recette acquise au pays. Les fonds pouvaient servir à financer l’État ou les opérations de la banque centrale, tout en restant exigibles par les déposants.

Quand les nouveaux apports ne suffisent plus à couvrir les besoins et les sorties, ce montage rencontre une contrainte de paiement. Les intérêts promis n’apportent pas les dollars nécessaires pour les honorer. Augmenter la rémunération peut retarder certains retraits, mais alourdit les engagements futurs si les actifs financés ne produisent pas les revenus correspondants.

Le blocage bancaire a ensuite modifié la nature même de l’argent disponible. Un solde inscrit en dollars sur un compte ancien n’offrait plus les mêmes possibilités qu’un dollar librement transférable. Les restrictions et les conversions ont reporté les pertes sur les déposants. La baisse de la monnaie a frappé les revenus en livres.

L’analogie pertinente porte donc sur la dépendance aux entrées extérieures et sur la confiance. Elle ne permet pas d’affirmer que toute diminution des transferts familiaux reproduirait automatiquement 2019. Aujourd’hui, une partie beaucoup plus importante des transactions repose sur des dollars directement utilisables, hors du crédit bancaire traditionnel. Le choc peut d’abord toucher les revenus et l’activité plutôt que prendre la forme d’une nouvelle ruée sur les mêmes dépôts.

Les réserves peuvent se dégrader avant le cours

Pour la banque centrale, une raréfaction des devises peut d’abord signifier moins d’achats. Les réserves cessent alors de progresser sans que la BDL vende nécessairement davantage de dollars pour défendre la livre. Si ses décaissements continuent et dépassent les recettes, les actifs disponibles diminuent.

Le dernier bilan de fin octobre repris dans une note économique bancaire du 4 novembre situe les actifs de réserve en devises autour de 11,47 milliards de dollars. Il indique une baisse d’environ 430 millions depuis le début de 2026, malgré une petite progression pendant la seconde moitié d’octobre. Ce point de bilan ne mesure pas les seuls effets des transferts de la diaspora.

La Banque mondiale décrivait déjà, en octobre, une disponibilité plus étroite des devises. Elle relevait une diminution des réserves de 458 millions de dollars entre la mi-février et la mi-août 2026, tandis que la restriction de la liquidité en livres soutenait le change. Ces dates et ces périmètres doivent rester attachés aux chiffres : il ne s’agit pas d’un relevé de caisse quotidien.

Les réserves brutes ne constituent pas davantage une richesse nette libre de toute obligation. Il faut distinguer les actifs liquides, les placements, les engagements en devises et les ressources réellement mobilisables. Une variation de valorisation peut modifier un stock comptable sans correspondre à une entrée ou une sortie de dollars.

L’or exige la même prudence. Une hausse de sa valeur améliore la valeur d’un actif ; elle ne fournit pas automatiquement les devises nécessaires aux paiements courants. Additionner sans distinction or et liquidités donnerait une image trompeuse de la capacité d’intervention immédiate.

Il serait tout aussi trompeur de diviser le stock affiché par une baisse récente des transferts pour annoncer une date d’épuisement. Tous les envois ne passent pas par la BDL, tous ses décaissements ne défendent pas le change et les autres flux évoluent. Une telle prévision demanderait un véritable scénario de trésorerie, pas une règle de trois.

Ce que la BDL peut amortir, et ce qu’elle ne peut pas créer

La première réponse consiste à éviter que la création de livres n’ajoute une demande de dollars au manque de devises. Le financement monétaire des dépenses publiques peut renforcer cette pression. La coordination budgétaire compte donc autant que les opérations de change, notamment lorsque les recettes fiscales ralentissent.

Le prélèvement d’impôts en livres et la conservation de soldes publics à la banque centrale retirent de la liquidité du marché. Inversement, leur dépense en remet en circulation. La BDL doit tenir compte de ces mouvements pour apprécier la demande de devises, sans confondre un effet saisonnier de trésorerie avec une amélioration durable.

Elle peut aussi vendre des dollars pour absorber un choc temporaire. Cette intervention échange une ressource limitée contre du temps. Elle ne remplace pas durablement les recettes extérieures manquantes. La question essentielle est celle de la durée du choc et du coût de la défense du cours.

Durcir excessivement la liquidité comporte une autre facture. Les paiements deviennent plus difficiles, le financement des stocks plus coûteux et l’activité peut ralentir. Une monnaie nominalement stable obtenue par l’assèchement de toutes les transactions ne suffit pas à protéger l’économie.

La transparence serait un instrument complémentaire : publier régulièrement les achats et ventes de devises, les actifs liquides, leurs variations de valorisation et les obligations de paiement. Des données cohérentes permettent de distinguer une tension passagère d’un déséquilibre persistant. Elles réduisent aussi l’espace laissé aux rumeurs.

Enfin, reconstruire la confiance suppose un traitement crédible des pertes bancaires et des droits des déposants. Dans son communiqué du 18 septembre 2026, le FMI demandait que les remboursements restent compatibles avec la viabilité bancaire et la soutenabilité publique. Promettre davantage sans ressources identifiées déplacerait le problème au lieu de le résoudre.

La banque centrale ne peut pas, à elle seule, créer des exportations, restaurer le tourisme ou garantir le revenu des expatriés. Des financements extérieurs durables et le retour d’un système bancaire viable élargiraient ses marges. Le recyclage d’engagements coûteux pour attirer temporairement des dollars recréerait, au contraire, une vulnérabilité familière.

La pression se transmet à toute l’économie

Pour les ménages bénéficiaires, l’ajustement commence par les dépenses reportables. Mais lorsque les transferts financent des besoins essentiels, la marge se réduit vite. Une famille peut différer une réparation, diminuer ses achats ou solliciter ses proches. Ces décisions affectent les revenus d’autres résidents.

Les commerces et les services subissent ensuite la baisse de fréquentation. Ils réduisent leurs commandes, leurs heures de travail ou leurs investissements. Les entreprises qui vendent aux ménages dépendants de l’aide extérieure sont particulièrement exposées. L’effet se diffuse même aux salariés qui ne reçoivent aucun transfert.

Le recul des achats peut comprimer les importations et atténuer le besoin de dollars. Ce rééquilibrage n’est pas nécessairement une réussite productive : il peut résulter de l’appauvrissement. Une diminution du déficit extérieur obtenue par le renoncement aux soins, aux équipements ou aux intrants ne prépare pas automatiquement la croissance future.

Les finances publiques sont également concernées. Moins de consommation et d’importations peut réduire les recettes fiscales, alors que les besoins sociaux augmentent. Si l’État répond par une émission monétaire sans ressources correspondantes, la difficulté budgétaire rejoint la pression sur le change.

Une dépréciation nominale ajouterait une redistribution. Les revenus fixes en livres perdraient de leur valeur face aux prix en dollars. Les intrants importés coûteraient davantage en monnaie nationale. Les entreprises exportatrices pourraient bénéficier de certains coûts locaux moins élevés, mais seulement si ces coûts ne sont pas immédiatement indexés et si elles peuvent produire.

Tous les prix en dollars ne monteraient pas automatiquement. Une demande affaiblie peut comprimer des marges ou des loyers ; les produits importés restent sensibles aux prix internationaux et au financement. La dollarisation protège certaines unités de compte, pas le revenu de tous les acteurs.

Les indicateurs qui permettraient d’identifier une bascule

Le premier contrôle doit porter sur les transferts eux-mêmes : périodes comparables, entrées brutes et nettes, nombre d’opérations, montant moyen, pays de départ et canaux utilisés. Une comparaison avec le même mois de l’année précédente limite les erreurs liées aux vacances et aux fêtes.

Le deuxième porte sur l’ensemble des devises : tourisme, exportations, importations, financements et mouvements de capitaux. Les transferts courants participent déjà au compte courant. Ils ne doivent pas être ajoutés une seconde fois comme financement du déficit qui subsiste après leur prise en compte.

Le troisième concerne la réponse monétaire : achats de devises, décaissements, liquidité en livres et actifs de réserve effectivement disponibles. La combinaison de transferts durablement plus faibles, de besoins extérieurs élevés et de réserves en recul serait plus significative qu’un seul indicateur isolé. Les prochaines données devront permettre de savoir si les inquiétudes exprimées traduisent un changement de canal, un ralentissement saisonnier ou une contraction persistante des ressources reçues.

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