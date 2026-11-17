Une note de Joe Maalouf, présentée le 4 novembre 2026 et publiée par le Civic Influence Hub et la Fondation Konrad-Adenauer au Liban, propose de coordonner diplomatie et diaspora. Elle recommande une cartographie des compétences, une plateforme numérique et un conseil consultatif mondial. Le document distingue trois horizons, de douze mois à dix ans. Il s’agit d’une proposition, pas d’une décision gouvernementale. Les positions de l’auteur n’engagent pas nécessairement les organismes éditeurs, et aucun lancement effectif des structures décrites n’est établi par la note.

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Organiser les compétences de la diaspora pour soutenir la diplomatie libanaise : c’est l’objectif d’une note de travail publiée par le Civic Influence Hub et la Fondation Konrad-Adenauer au Liban. Présenté le 4 novembre 2026, ce texte de Joe Maalouf propose de transformer des ressources dispersées en instruments coordonnés de l’action extérieure.

La note s’inscrit dans un programme consacré à des approches constitutionnelles et pluridisciplinaires de la sécurité nationale. Elle est disponible en arabe et en anglais. Les mesures exposées restent des propositions de Joe Maalouf : leur présentation ne constitue pas une décision du gouvernement. Le document précise également que ses positions n’engagent pas nécessairement les deux organismes qui le publient.

Une stratégie pour la diplomatie et la diaspora libanaise

Le document défend une conception de la sécurité qui dépasse le seul champ militaire. Il associe l’action diplomatique à l’économie, à la technologie, à la communication et aux partenariats internationaux. Il pose comme préalable l’autorité exclusive de l’État et l’unification des décisions de paix et de guerre au sein des institutions constitutionnelles.

Joe Maalouf estime que le problème tient moins au manque de ressources qu’à leur dispersion et à la faiblesse de la coordination institutionnelle. La diaspora est ainsi envisagée comme un réseau de compétences, de relations et de capacités d’influence, dont la mobilisation doit s’inscrire dans une politique extérieure cohérente.

La stratégie proposée comporte cinq axes : diplomatie publique, diplomatie de la diaspora, partenariats internationaux, diplomatie économique et gestion de la réputation nationale. Le ministère des Affaires étrangères et des Émigrés assurerait leur coordination stratégique.

Cartographier les compétences et organiser le dialogue

La note recommande un dispositif spécialisé de diplomatie publique. Elle propose aussi une cartographie mondiale des compétences et des réseaux expatriés, ainsi qu’une plateforme numérique sécurisée de communication stratégique.

Un conseil consultatif mondial de la diaspora compléterait cet ensemble, en coordination avec l’Union culturelle libanaise mondiale. L’objectif annoncé est de structurer durablement la relation entre les institutions et les Libanais de l’étranger, afin de les associer à la réflexion sur les politiques publiques et les intérêts nationaux.

Une feuille de route indicative, sans adoption annoncée

La note complète distingue trois horizons. Durant les douze premiers mois, elle propose un état des lieux de la diplomatie et des réseaux expatriés, puis la création d’outils de coordination. Entre un et trois ans, le conseil consultatif mondial et les partenariats universitaires prendraient place dans cette organisation. Entre trois et dix ans, la diplomatie publique serait pleinement intégrée à la stratégie de sécurité nationale.

Ces durées constituent les recommandations de l’auteur. Elles ne fixent ni date de lancement gouvernementale ni échéance légalement opposable. La note conditionne cette transformation à la souveraineté de l’État et à la réforme des institutions. Son intérêt réside dans l’organisation proposée ; sa publication ne démontre pas que les structures décrites disposent déjà de moyens ou fonctionnent.

Crédit photographique

Le Grand Sérail à Beyrouth, photographié le 12 août 2017. Illustration institutionnelle d’archives, sans lien avec une adoption gouvernementale de la note. Photo : Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Photographie d’archives conservée sans modification. Photographie originale. Photographie sous CC BY-SA 2.0.

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