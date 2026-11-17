Sami Hassan Alawiyé annonce qu’un consultant est chargé de suivre la réhabilitation et la modernisation des centrales hydroélectriques du Litani, après une rencontre avec Nawaf Salam. La gestion de l’eau, l’irrigation et l’alimentation d’équipements publics ont aussi été abordées. Ni le coût de la mission, ni un calendrier de travaux, ni les gains de production ne sont précisés.

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Le président de l’Office national du Litani, Sami Hassan Alawiyé, a annoncé le 17 novembre 2026 qu’un consultant avait été chargé de suivre le projet de réhabilitation et de modernisation des centrales hydroélectriques de l’Office, avec le soutien du premier ministre Nawaf Salam. Il s’est exprimé après une rencontre au Grand Sérail entre le chef du gouvernement et le conseil d’administration de l’établissement.

Selon Alawiyé, les échanges ont porté sur les développements concernant le prêt de la Banque mondiale destiné à la remise à niveau des centrales. L’annonce marque une étape dans le suivi du projet. Elle ne précise cependant ni l’identité du consultant, ni le montant de sa mission, ni un calendrier de travaux ou de mise en service.

Production électrique, eau et irrigation

Le conseil d’administration a présenté son plan de développement des installations hydroélectriques et d’amélioration de la gestion des ressources en eau. Les projets d’irrigation ont également été abordés, particulièrement dans le sud du Liban et dans la Békaa.

Alawiyé a indiqué que la réunion avait examiné les possibilités d’utiliser et de répartir l’électricité hydroélectrique pour alimenter des équipements publics essentiels. L’objectif annoncé est de soutenir leur continuité de fonctionnement grâce à une énergie propre. Aucun établissement bénéficiaire, volume d’électricité supplémentaire ou horaire de desserte n’a été annoncé dans cette déclaration.

Un financement à distinguer de son exécution

La Banque mondiale avait annoncé, le 3 octobre 2024, l’approbation d’un projet de 250 millions de dollars destiné à développer les énergies renouvelables, restaurer les services du réseau électrique et accompagner les réformes du secteur au Liban. Cette enveloppe concerne un programme plus large : elle ne doit pas être présentée comme le coût de la mission de consultant annoncée ce mardi.

Le suivi technique, la réalisation effective des travaux et leur effet sur la production demeurent des étapes différentes. La déclaration du président de l’Office ne permet pas encore de chiffrer les gains attendus pour les usagers. Elle rapporte en revanche le soutien de Nawaf Salam à une meilleure coordination entre institutions publiques afin d’éviter les entraves au fonctionnement des services.

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