L’AIMF prépare une mobilisation des villes francophones. À Jounieh, neuf sites équipés en solaire offrent un précédent concret de cette coopération.

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Une école équipée, un centre d’accueil alimenté en eau chaude : la solidarité entre villes peut se mesurer à des services très concrets. À quelques jours de la fête nationale, l’Association internationale des maires francophones (AIMF) prépare « Solidarité Liban », une nouvelle mobilisation au bénéfice des collectivités libanaises.

Le lancement est annoncé les 21 et 22 novembre 2026, pour une campagne jusqu’au 31 décembre. Le fonds envisagé doit soutenir des projets définis avec les communes : écoles, santé, services publics et accueil des déplacés. Des contributions municipales, des événements solidaires et la participation d’entreprises ou de la diaspora sont prévus.

La préparation a notamment donné lieu à une mission à Beyrouth du 14 au 17 octobre, conduite par Fatimetou Abdel Malick, présidente de la région de Nouakchott et présidente par intérim de l’AIMF, avec des représentants de Paris et de Liège.

Une décision collective prise à Namur

Cette démarche prolonge la déclaration adoptée le 8 juin 2026 à Namur par le Bureau de l’association. Les maires y affirmaient leur soutien à leurs homologues libanais et proposaient une opération exceptionnelle, adossée au fonds d’urgence, pour contribuer à la reconstruction urbaine, sociale et économique.

Le texte ne séparait pas cette aide de la protection des habitants. Il demandait l’arrêt des hostilités, le respect du droit humanitaire et un soutien international à la reconstruction. Les collectivités signataires entendaient prendre leur part dans le rétablissement des infrastructures et dans les initiatives de dialogue. Il s’agissait d’un engagement à mobiliser des moyens, non d’un bilan de réalisations déjà achevées.

À Jounieh, un précédent que l’on peut suivre

L’intérêt de cette coopération apparaît dans un programme antérieur. Le 20 décembre 2024, l’AIMF présentait un travail mené avec la Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftouh : équiper en solaire des écoles et des lieux hébergeant des personnes déplacées dans la région de Jounieh. L’électricité devait notamment servir au chauffage et à l’alimentation en eau.

Vingt et un établissements avaient été identifiés comme prioritaires. Neuf disposaient alors d’un financement. Cette différence est importante : un besoin recensé ne signifie pas qu’une installation a été payée, encore moins qu’elle fonctionne déjà. Le suivi dans le temps permet précisément de ne pas confondre ces étapes.

Neuf sites équipés, selon le bilan de mars 2025

Le compte rendu publié par l’AIMF le 24 mars 2025 apporte l’étape suivante : neuf sites avaient reçu des équipements solaires, soit six établissements scolaires et trois établissements religieux. L’association indiquait qu’ils accueillaient 500 personnes déplacées. Ce chiffre décrit la situation rapportée à cette date, pas le nombre d’occupants en novembre 2026.

Le fonds d’urgence avait été mobilisé dès novembre 2024. Lausanne, Genève, Nyon, Port-Louis, Woluwe-Saint-Lambert et Carrières-sous-Poissy figuraient parmi les contributeurs, aux côtés de la Fédération nationale des agences d’urbanisme et de l’Usine d’électricité de Metz.

Les panneaux et chauffe-eau répondaient à des besoins immédiats. Ils devaient aussi, selon l’association, rendre les établissements moins dépendants des variations du coût de l’électricité. Aucun montant d’économies effectivement mesuré n’est avancé ici. La visite de suivi de Frédéric Vallier, délégué général de l’AIMF, s’inscrivait dans les activités organisées à Jounieh autour du 20 mars 2025.

Transformer la mobilisation en services durables

Le précédent de Jounieh donne un point de comparaison utile pour la prochaine campagne, mais ne préjuge pas de son résultat. Pour apprécier une action de ce type, il faut pouvoir distinguer les contributions annoncées des fonds reçus, puis les projets retenus des équipements effectivement livrés.

C’est à cette échelle que l’entraide devient tangible pour les habitants : non par le seul nombre de partenaires réunis, mais par la continuité d’un service. L’enjeu de « Solidarité Liban » sera de transformer une mobilisation internationale en réalisations locales dont les communes et leurs usagers puissent constater les effets.

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