La présidence du gouvernement annonce qu’aucun Conseil des ministres ne se tiendra cette semaine. Nawaf Salam doit quitter le Liban jeudi ; aucune date de remplacement n’est donnée.

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Le Conseil des ministres ne se réunira pas cette semaine. La présidence du gouvernement l’a annoncé mardi 17 novembre dans un bref communiqué précisant que Nawaf Salam doit quitter le Liban jeudi pour une circonstance familiale privée.

L’annonce concerne donc le calendrier gouvernemental de la semaine du 16 au 22 novembre. Le départ évoqué est prévu jeudi 19 novembre ; il ne s’agit pas de l’annonce d’un déplacement déjà effectué.

Aucune date de remplacement annoncée

Le communiqué ne fixe pas de nouvelle date pour une réunion du Conseil des ministres. Il ne donne pas davantage de précision sur la durée de l’absence du Premier ministre. Aucun détail supplémentaire sur la situation familiale n’est rendu public dans ce texte.

La déclaration de la présidence du Conseil se limite à cette modification de calendrier. Elle n’annonce ni décisions ministérielles prises à distance, ni changement de l’ordre du jour d’une prochaine séance.

Photo d’archives : Nawaf Salam à Qlayaat, mars 2025. Fonds Libnanews. Cette photographie ne représente pas le départ annoncé pour le 19 novembre 2026.

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