La France étudierait une force de patrouille et de formation au Liban, selon des informations de presse. Paris confirme vouloir soutenir l’armée libanaise et éviter un vide après la FINUL. Aucun déploiement précis n’est officiellement annoncé. Le mandat onusien court jusqu’au 31 décembre 2026, avant un retrait progressif des personnels.

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La France étudierait l’envoi de militaires au Liban pour effectuer des patrouilles avec l’armée libanaise et renforcer sa formation. Ce projet de force française au Liban, rapporté par la presse israélienne les 16 et 17 novembre, repose sur des sources non nommées. Il ne constitue pas une décision de déploiement annoncée par Paris.

Un projet de force française au Liban, pas un ordre de départ

Le scénario évoque plusieurs centaines de soldats, voire davantage, et la recherche de pays partenaires. Des installations de formation et des instructeurs figureraient également dans les discussions. Ces sites seraient situés hors du Sud-Liban. Les sources médiatiques décrivent une initiative distincte d’une mission sous mandat des Nations unies.

Elles font aussi état de consultations avec Washington et Israël, ainsi que de réticences israéliennes à une présence au sud du Litani. Ni les effectifs définitifs, ni le calendrier, ni les règles d’engagement d’une telle force ne sont établis publiquement dans ces informations.

Ce que Paris affirme officiellement

La position publique française est plus générale. Le 13 novembre, le ministère des Affaires étrangères a expliqué travailler à une architecture de sécurité évitant un vide après la FINUL. Il a réaffirmé l’objectif de renforcer les forces armées libanaises et d’accompagner leur déploiement sur tout le territoire.

Paris associe cet objectif au retrait des troupes israéliennes, au désarmement du Hezbollah et à l’application de la résolution 1701. Le ministère évoque plusieurs initiatives menées avec des partenaires et une transition ordonnée. Il ne confirme pas, dans cette déclaration, le format précis décrit ensuite par la presse.

Il faut donc distinguer le soutien français officiellement revendiqué à l’armée libanaise du dispositif particulier rapporté de sources anonymes. La proximité de leurs objectifs ne suffit pas à établir que ce dispositif a reçu toutes les autorisations nécessaires.

La FINUL : un mandat jusqu’au 31 décembre 2026

Le calendrier onusien ne prévoit pas une expiration du mandat cette semaine. La résolution 2790, adoptée le 28 août 2025, prolonge une dernière fois la FINUL jusqu’au 31 décembre 2026. Elle organise ensuite une réduction et un retrait ordonnés et sécurisés dans un délai d’un an.

La fin des opérations et le départ de tous les personnels ne sont donc pas simultanés. Le texte prévoit des fonctions spécifiques pendant le retrait, notamment pour la sécurité des personnels et installations des Nations unies. Ce calendrier ne crée pas automatiquement une force de remplacement.

Une proposition distincte du soutien européen

Une mission européenne figure déjà dans les documents officiels. La déclaration du G7 des 9 et 10 novembre, publiée le 12, salue la création d’EUSM Liban. Elle place cette mission de soutien dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne.

Cette mention officielle ne confirme pas le projet français de patrouilles rapporté quelques jours plus tard. Les deux dispositifs ne doivent pas être présentés comme une seule force agréée. Pour l’initiative décrite par la presse, l’accord avec les autorités libanaises, la zone d’intervention et la chaîne de commandement restent à préciser publiquement.

Couverture : contingent français de la FINUL à At Tiri, le 14 juillet 2009. Photographie d’archives, sans lien visuel avec les discussions de novembre 2026. © Libnanews.com, tous droits réservés. Habillage éditorial consacré au cadre de la résolution 1701 et à la relève internationale.

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