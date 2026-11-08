Eisenkot : un signal contre l’escalade avec l’Iran ?

L’annonce du choix de Gadi Eisenkot intervient alors que la menace iranienne pèse sur la transition israélienne. Elle identifie une alternative à Benyamin Netanyahou et peut rendre une nouvelle escalade politiquement plus coûteuse. La chronologie vérifiée montre cependant une annonce après Shabbat et une remise du mandat maintenue dimanche. Analyse des effets réels de cette décision, du désaccord sur l’urgence militaire et des pouvoirs que conserve le gouvernement sortant jusqu’à l’installation de son successeur à la tête de l’exécutif israélien.

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L’annonce du choix de Gadi Eisenkot pour former le prochain gouvernement israélien peut être lue comme un signal politique contre une nouvelle escalade avec l’Iran. Elle rend visible une possibilité d’alternance au moment où Benyamin Netanyahou invoque à nouveau la menace iranienne pour défendre un gouvernement d’union. Mais elle ne retire aucun pouvoir militaire au premier ministre sortant. Et la chronologie interdit de présenter l’événement comme une nomination précipitée pendant le Shabbat : Isaac Herzog a annoncé son intention samedi soir, après sa fin, en maintenant la remise formelle du mandat au dimanche 8 novembre à 17 heures.

L’hypothèse mérite donc d’être examinée sous sa forme solide : en fixant publiquement le prochain interlocuteur chargé de constituer une majorité, le président réduit-il l’espace politique dans lequel une urgence sécuritaire pourrait repousser l’alternance ? La réponse est oui pour l’effet politique possible, non pour un empêchement juridique de la guerre. Quant à l’intention personnelle du président, aucun des communiqués examinés ne l’établit.

Ce qui a été annoncé samedi, ce qui reste prévu dimanche

Le point de départ est le communiqué présidentiel du 5 novembre. Après avoir consulté les formations représentées à la prochaine Knesset, Herzog avait annoncé des échanges supplémentaires pendant le week-end et indiqué vouloir confier le mandat le dimanche suivant. Deux jours plus tard, il a rendu public le nom retenu. La cérémonie et l’acte formel sont restés inscrits au calendrier du dimanche.

Le document du 7 novembre distingue précisément les deux étapes : informer Eisenkot de l’intention présidentielle, puis le recevoir le lendemain pour lui confier la formation du gouvernement. Cette distinction explique le décalage entre des titres parlant déjà d’une désignation et une procédure pas encore achevée au moment de leur publication. Elle ne révèle pas, à elle seule, une accélération exceptionnelle.

Le communiqué expose également une raison politique immédiate au choix : 67 députés ont recommandé Eisenkot, contre 46 pour Netanyahou, tandis qu’un groupe de sept élus n’a recommandé personne. Il mentionne des discussions approfondies avec les responsables politiques et des rencontres avec les deux rivaux. Il ne fait pas état d’une menace militaire imminente ayant imposé une décision avant dimanche.

L’argument du Shabbat n’est donc pas probant. Une annonce publiée après sa clôture ne constitue pas une dérogation religieuse qui permettrait de déduire une situation d’urgence. Pour défendre l’idée d’un calendrier exceptionnel, il faudrait établir qu’une étape prévue dimanche a été déplacée, puis montrer pourquoi. Les documents publics consultés établissent au contraire le maintien de la remise du mandat.

Pourquoi l’hypothèse iranienne n’est pourtant pas gratuite

L’absence de changement démontré dans le calendrier ne rend pas le contexte iranien secondaire. Une transition politique et une crise militaire peuvent se contrarier : l’ouverture d’une nouvelle confrontation transforme les priorités parlementaires, accroît les pressions en faveur de l’unité et peut rendre une coalition alternative plus difficile à négocier.

Ce mécanisme ne suppose pas que toute alerte sécuritaire soit fabriquée. Une menace réelle peut produire les mêmes effets politiques qu’une menace instrumentalisée. C’est précisément pourquoi il faut distinguer l’évaluation du danger, qui relève notamment du renseignement et des institutions de défense, de l’usage que les responsables politiques font de ce danger dans leurs négociations.

Netanyahou a défendu un gouvernement d’union en associant ce projet à l’élimination durable de la menace nucléaire iranienne. Eisenkot, pour sa part, a posé un seuil différent pour la période de transition. Le 31 octobre, il a indiqué qu’avant l’installation d’un nouveau gouvernement, son soutien aux opérations militaires serait limité aux menaces directes et immédiates ne pouvant attendre.

Ce désaccord est concret. Il porte sur la justification d’une décision maintenant, pas seulement sur l’opposition de principe à l’Iran. Une opération nécessaire pour contrer une attaque imminente et une campagne destinée à modifier durablement l’équilibre régional n’appellent pas le même degré d’urgence. En exigeant que la menace ne puisse attendre, Eisenkot conteste la transformation de toute rivalité stratégique en nécessité d’agir pendant la transition.

Une nouvelle autorité politique, pas un second exécutif

Rendre public le choix d’Eisenkot a un effet identifiable : les discussions ne portent plus uniquement sur le maintien de Netanyahou, mais sur la constitution d’un autre gouvernement. Les partis savent à qui le président entend donner la première possibilité de former une majorité. Les partenaires étrangers peuvent, eux aussi, distinguer le gouvernement encore en fonction du dirigeant susceptible de lui succéder.

Cela peut augmenter le coût politique d’une initiative militaire contestée. Le premier ministre sortant ne peut plus présenter aussi facilement l’absence d’alternative comme une donnée indiscutable. Un candidat reconnu par la procédure présidentielle peut exposer un autre calendrier, contester l’urgence invoquée et demander que des choix durables soient assumés par un gouvernement nouvellement investi.

Il serait toutefois excessif d’en déduire que Herzog a ainsi fermé une fenêtre opérationnelle. L’article 30 de la Loi fondamentale sur le gouvernement organise la continuité de l’exécutif jusqu’à l’installation de son successeur. Recevoir la mission de former une coalition ne donne pas à Eisenkot le commandement de l’armée, la direction du cabinet de sécurité ou un veto sur les décisions du gouvernement sortant.

L’article 40 encadre l’engagement d’une guerre ou d’une opération militaire susceptible d’y conduire presque certainement. La décision relève du gouvernement, avec une délégation possible au comité ministériel compétent. Le même article réserve les autres actions nécessaires à la défense de l’État et à la sécurité publique. Le président ne remplace donc pas le gouvernement dans la chaîne de décision militaire.

Le risque principal reste la durée de la transition

L’effet politique de l’annonce dépendra surtout de la capacité d’Eisenkot à transformer une préférence présidentielle en gouvernement. Les recommandations recueillies lors des consultations ne constituent pas un accord de coalition. Un parti peut préférer qu’il obtienne le mandat tout en refusant de participer à son cabinet, d’appuyer son programme ou de voter les concessions nécessaires à sa formation.

Le délai prévu pour cette négociation est de 28 jours, avec une prolongation présidentielle possible allant jusqu’à 14 jours. Autrement dit, la désignation ouvre une période durant laquelle la compétition politique continue alors que l’exécutif sortant demeure aux commandes. Un communiqué ne supprime pas cette coexistence.

Pour limiter réellement le risque qu’une crise extérieure absorbe la transition, il faut donc regarder les actes qui suivront : l’existence d’un accord entre partenaires, la répartition des responsabilités, les orientations communes sur la sécurité et, finalement, l’installation du gouvernement. Le passage décisif n’est pas celui du silence présidentiel à l’annonce publique, mais celui d’un candidat mandaté à un exécutif investi.

Le test sera également militaire et diplomatique. Une alerte documentée, des préparatifs vérifiables, une modification du dispositif de défense ou une décision formelle pèseraient davantage dans l’évaluation du risque iranien que l’interprétation d’une heure de publication. À l’inverse, un appel politique à l’union ne constitue pas la preuve qu’une opération a été décidée.

Réduire l’incertitude sans promettre la paix

L’hypothèse éditoriale la plus défendable est donc celle d’un signal de stabilisation politique : identifier rapidement le candidat appelé à négocier une majorité empêche que l’incertitude sur la succession demeure totale. Dans un contexte de tensions avec l’Iran, cet effet compte. Il rend moins automatique l’équation selon laquelle toute nouvelle crise devrait se résoudre par le maintien de l’équipe sortante.

Mais attribuer à cette annonce le pouvoir d’empêcher une guerre irait au-delà de ses effets institutionnels. Rien ne permet non plus de transformer un résultat politique possible en mobile secret démontré. Le dossier public montre une procédure qui avance, un désaccord sur l’urgence militaire et un gouvernement sortant toujours compétent.

La distinction est essentielle pour comprendre la région : Eisenkot peut contester une escalade décidée pendant la transition sans devenir un dirigeant conciliant envers Téhéran. Ce qui change immédiatement, c’est l’existence d’une alternative politique officiellement identifiée. Ce qui pourrait changer ensuite, si elle parvient au pouvoir, c’est la manière de décider, de justifier et de coordonner l’usage de la force. Ce n’est pas encore la disparition de cette option.

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