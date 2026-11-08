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Le saviez-vous ? Au Liban, un serpent fossile avait encore des pattes



🇱🇧 Le saviez-vous ? Au Liban, un serpent fossile avait encore des pattes.



Découvert à Al-Nammoura, Eupodophis descouensi vivait il y a environ 95 millions d’années. En 2011, les rayons X ont révélé sa seconde petite patte, cachée dans la roche. Un témoin de la réduction des membres chez les serpents.



Photos réelles du fossile : Didier Descouens, 2013, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Montage éditorial Libnanews avec titres, sous-titres et prolongements photographiques floutés ; adaptation sous CC BY-SA 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Sources photos : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis_descouensi_Holotype.jpg et https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis_descouensi_Holotype_hind_leg.jpg

Source scientifique : https://www.esrf.fr/news/general/Snake-with-leg







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